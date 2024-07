Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/07/2024 · 10:11 AM

En India se está elaborando una ley para ejercer el control gubernamental sobre los creadores de contenidos en las redes sociales. Esto preocupa a youtubers e influencers, que deben responder de sus contenidos ante el Ministerio de Información, y temen un nuevo instrumento de censura, sobre todo porque el contenido de la ley sigue sin estar claro.

Con Côme Bastin, corresponsal de RFI en Bangalore

En los últimos años, los youtubers se han hecho enormemente populares entre los indios, mientras que las cadenas de televisión parecen ser una cámara de eco para el poder de turno. Es el caso de Druv Rathee, un youtuber que se convirtió casi en un adversario político durante las elecciones, y de Ravish Kumar, antiguo presentador del canal NDTV, comprado por el grupo Adani, próximo al Primer Ministro Narendra Modi.

La ley en preparación sometería a los creadores de contenidos a un régimen similar al de otros medios de comunicación: estarían obligados a registrarse ante el gobierno y dar cuenta de sus videos. También estarían más expuestos a denuncias.

El youtuber político Megnerdh está preocupado. “Narendra Modi quiere regular a los creadores de contenidos en Internet y, dado el historial de su gobierno, no es una buena noticia en absoluto. Los youtubers no tenemos ni voz ni voto. El Gobierno organiza reuniones secretas con las plataformas, pero no da acceso al público al contenido preciso de la ley”, explica.

Esta opacidad refuerza los temores que rodean a este nuevo marco regulador. Por ejemplo, se supone que los creadores deben formar un comité para evaluar sus contenidos que sea representativo de la sociedad, lo que parece poco realista para los particulares. El Gremio de Editores de la India denuncia una ley vaga que abre la puerta a la censura arbitraria.