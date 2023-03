Incertidumbres en Francia sobre la producción nuclear por fisuras descubiertas en reactores

Tras haber descubierto una importante fisura en un reactor de una central nuclear de Normandía, la empresa francesa de servicios eléctricos, EDF, señaló haber encontrado nuevos defectos en dos reactores, lo cual podría alterar el calendario de mantenimiento de las centrales francesas. Controles "han detectado la presencia de fisuras de fatiga térmica" en tuberías de emergencia en el reactor 2 de la central nuclear de Penly (Normandía, noroeste) y en el reactor 3 de la central de Cattenom (Lorena, este), según comunicó la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN).Tamaño nunca vistoEn Penly 2, la grieta tiene 57 mm de longitud, lo que representa menos del 10% de la circunferencia, para una profundidad máxima de 12 mm. "No es insignificante, es una profundidad importante", declaró Julien Collet, director general adjunto de la ASN. La grieta detectada en Cattenom 3 tiene una longitud de 165 mm (aproximadamente una cuarta parte de la circunferencia) y una profundidad máxima de 4 mm.Estos descubrimientos se producen dos días después de la revelación de una grieta de un tamaño nunca visto en el reactor Penly 1, en una tubería de emergencia utilizada para inundar el reactor con agua en caso de accidente nuclear.Esta grieta "se extiende a lo largo de 155 mm, es decir, aproximadamente una cuarta parte de la circunferencia de la tubería, y su profundidad máxima es de 23 mm, para un espesor de tubería de 27 mm", detalló la ASN.Paradas prolongadas de los reactoresEl fenómeno de "corrosión bajo tensión" ha sido identificado desde octubre de 2021 en varios sitios, pero generó grietas más pequeñas y en otras zonas de las tuberías. La grieta mencionada el jueves por la ASN no está vinculada a este fenómeno, sino al de la fatiga térmica, que aparece en los aceros inoxidables cuando una pieza está sometida a variaciones de temperatura. Este fenómeno es "bien conocido y se vigila desde hace mucho tiempo en el marco de los programas históricos de mantenimiento preventivo", subrayó EDF.Sin embargo, no era de esperar en la zona de la tubería donde se descubrió, según la ASN. "Esto no modifica el programa de comprobaciones a corto plazo, pero EDF tendrá que adaptar su programa de mantenimiento para incluir comprobaciones de la fatiga térmica en zonas más amplias", declaró Julien Collet.EDF deberá presentar una estrategia de control revisada a la ASN en los próximos días. En total, la compañía eléctrica tendrá que revisar 200 soldaduras en todas sus centrales, según la ASN. Esto podría provocar paradas prolongadas de los reactores y plantear incertidumbres sobre la producción nuclear en 2023.