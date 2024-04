Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/04/2024 · 05:28 AM

El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, capturado durante una irrupción policial en la embajada de México en Quito, fue hospitalizado el lunes por negarse a comer en la cárcel de Guayaquil adonde fue trasladado.

Con Eric Samson, corresponsal en Quito de RFI

Jorge Glas ha sido encontrado postrado en su cama este lunes por los guardias de la cárcel de La Roca en Guayaquil. Como se veía claramente mal, ha sido trasladado inmediatamente a un centro médico cercano rodeado de medidas fuertes de seguridad. Tras ser evaluado, las autoridades lo llevaron a un hospital naval dónde se le detectó una “presunta intoxicación medicamentosa”.

Glas, de 54 años "sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos" en la prisión, señaló en un comunicado el servicio penitenciario (SNAI).

Sin pronunciar la palabra de “suicidio”, el parte policial habla de un “diagnóstico de coma profundo inducido por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes”. Esos medicamentos eran autorizados e ingresaron a la cárcel sin problema.

Tras unos exámenes en neurología, medicina interna y un electrocardiograma, la salud de Jorge Glass se estabilizó. Sus abogados confirmaron que ha sido nuevamente trasladado a su celda de La Roca.

“Ya cuando era vicepresidente tenía una salud bastante frágil con todos los estos daños y sobre todo este último tiempo estará mucho más deteriorado con una salud más precarizada. Los eventos han sido bastante duros, especialmente para él”, recuerda a RFI Franklin Ramírez, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales.

“Ya hubo imágenes el sábado de subiendo un avión para trasladarlo de Quito a Guayaquil y se le veía que estaba cojeando, sin poder subir las gradas de la avioneta con que le llevaron, como un cierto deterioro mayor del que no habíamos tenido noticia. Nunca he estado así comprobado la cuestión de un intento de suicidio, ahora aparentemente tampoco es el caso. Se sabe que él toma antidepresivos, ansiolíticos, además de otras medicinas para un problema que tiene en la columna o en la pierna. Entonces, está expuesto a una arsenal farmacológico y claro, mucha gente de ese sería totalmente comprensible, pero parece que no hay cómo confirmar todavía esa noticia”.

Por el momento, sus nuevos abogados extranjeros afirman no haber podido contactar a su cliente por lo que lo consideran como “secuestrado por el gobierno ecuatoriano”.

Por su lado, el ex presidente Rafael Correa afirma que Glas ha sido maltratado durante su detención en la embajada de México y su traslado a Guayaquil. El presidente Noboa por su parte afirma que dio la orden de intervenir en la embajada por existir un riesgo de fuga inminente de Jorge Glas.

Glas, que fue vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), salió de la cárcel en 2022 tras cumplir cinco de los ocho años que recibió en dos juicios por corrupción, uno de ellos junto a Correa, que está prófugo en Bélgica.

Ecuador considera que el asilo a Glas es "ilícito" y que contraviene normas internacionales, pues está siendo procesado por un delito común.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se pronunció por primera vez sobre el tema este lunes y defendió su decisión de irrumpir en la legación mexicana argumentando que no podía correr "el riesgo de una inminente fuga".

"Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia