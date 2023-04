'Hay un enorme valor en nuestra relación con Taiwán', dice Santiago Peña a RFI

Santiago Peña nació en Asunción y tiene 44 años. Es economista. Con 32 años ya era director del Banco Central y fue el ministro de Hacienda más joven de Paraguay. Hoy busca la presidencia por el Partido Colorado, movimiento centenario que fue sostén de la dictadura de Alfredo Stroessner y que ha gobernado el país casi sin interrupciones desde el regreso a la democracia en 1989. En esta entrevista con RFI, realizada en su opulenta casa con piscina de Asunción, dice que si gana mantendrá la relación de Paraguay con Taiwán en vez de con China y moverá la embajada paraguaya a Jerusalén, como hizo su jefe político, el expresidente Horacio Cartes, sancionado por corrupción por Estados Unidos. RFI: Estados Unidos ha sancionado por corrupción al expresidente Horacio Cartes y altos funcionarios colorados. ¿Qué opina de esas sanciones?Santiago Peña: Yo creo que tenemos que analizar los hechos. Estados Unidos tiene una ley y utiliza esa ley para permitir quien ingresa a su país teniendo toda la libertad de hacerlo y, obviamente, aplicar sanciones económicas sobre su sistema financiero. Yo creo que las personas que están afectadas por estas sanciones tienen el derecho y deberían tener también la obligación, en algún caso, cuando son figuras públicas y políticas, de defenderse. Es lo que ha dicho Cartes, que niega las acusaciones. Las sanciones son sobre la conducta de las personas y no deberían afectar la relación de Estados Unidos ni con el Partido Colorado ni con Paraguay.RFI: Paraguay es el único país de la región que reconoce a Taiwán. Si gana la presidencia, ¿cómo será la relación con China?Santiago Peña: Paraguay tiene una relación histórica con Taiwán y esta relación no se puede cuantificar simplemente en términos económicos. Hay algo más que el comercio. El comercio es importante, nosotros necesitamos generar progreso, pero también tenemos que entender que las relaciones tienen que basarse en valores democráticos. Eso no quiere decir que países que no tengan la cultura democrática debamos rechazarlos. Somos respetuosos, pero sí, creemos que hay un enorme valor en nuestra relación con Taiwán. Paraguay tiene que desarrollar un músculo propio antes de poder profundizar las relaciones comerciales con un país como China. China continental es el principal proveedor de bienes del Paraguay y compra la soja paraguaya. Paraguay es un gran productor de azúcar orgánica que va a China, entonces creo que no tenemos que confundirnos al pensar que un cambio en la relación diplomática va a traer la solución a todos los paraguayos.RFI: Paraguay fue de los pocos países del mundo que en 2018 trasladaron su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, aunque meses después dio marcha atrás ¿Qué opina de la relación con Israel?Santiago Peña: Creo firmemente que la embajada debería estar en Jerusalén. Estuve en Israel hace dos años, el presidente tiene su residencia en Jerusalén, el Congreso tiene su sede en Jerusalén y ellos reconocen a Jerusalén como su capital. Paraguay fue uno de los votos determinantes en las Naciones Unidas para la creación de Israel y desde ese momento nos unen lazos de un enorme afecto. Mi intención, es que la embajada vuelva a Jerusalén.