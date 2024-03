Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/03/2024 · 06:28 AM

En Haití, el jefe de una banda, Jimmy Cherizier, amenaza con una sangrienta guerra civil y un genocidio si el Primer Ministro Ariel Henry sigue en el poder. Henry ha regresado del extranjero e intenta sin éxito volver a entrar en el país. Desde hace meses, las bandas matan, saquean, violan, secuestran y controlan la mayor parte de Puerto Príncipe. En la capital, los habitantes se enfrentan a la escasez.

Desde la semana pasada, las bandas llevan a cabo ataques coordinados en Haití: han liberado a presos de las dos mayores cárceles del país y siguen intentando hacerse con el control del aeropuerto Toussaint- Louverture de Puerto Príncipe. Los disparos continuaron sonando en la zona hasta bien entrada la noche. En una conferencia celebrada el martes 5 de marzo, el líder de la banda, Jimmy Cherizier, alias Barbacoa, amenazó al país con una guerra civil.

"Si Ariel Henry no dimite, el país sufrirá un genocidio. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos llevará directamente a una guerra civil que acabará en genocidio", afirmó. “La comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Canadá, Francia y el Core Group [ EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, la UE, y representantes de la ONU y de la OEA.], serán responsables de todas las personas que mueran en Haití”, aseguró.

Mientras tanto, Ariel Henry sigue intentando regresar al país, sin éxito. El Primer Ministro haitiano se encontraba en Nairobi para firmar un acuerdo de envío de una fuerza multinacional a Haití. Ayer, según el canal de noticias dominicano CDN, el avión privado del Primer Ministro llegó a Puerto Rico, después de que la República Dominicana se negara a dejarle aterrizar. Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de urgencia sobre la nueva escalada de violencia en Haití, donde la situación sigue deteriorándose.

"Los precios casi se han duplicado”

Desde que unas pandillas atacaron dos prisiones el fin de semana y miles de reclusos se fugaron, los tiroteos han estallado en la capital, Puerto Príncipe. Los residentes ya no salen de sus casas por miedo a ser alcanzados por una bala perdida. Las farmacias fueron saqueadas y la mayoría de las actividades se paralizaron.

Unos pocos comerciantes se atreven a abrir. Pero, ¿hasta cuándo? Porque las existencias disminuyen y no se reponen. La preocupación crece entre la población. En las calles de Puerto Príncipe, los coches se amontonan y los camiones de reparto no pueden atravesar las imponentes barricadas.

La principal empresa de agua potable, Culligan, advirtió a los haitianos en la red social Facebook el lunes 4 de marzo que se habían suspendido las entregas de bidones de agua, pero la empresa no dijo cuánto tiempo duraría. Pero los días están contados. Los habitantes están agotando sus últimas reservas de agua potable. Es el caso, por ejemplo, de un habitante de Puerto Príncipe que prefiere permanecer en el anonimato.

"No sé cuántos días podremos aguantar, no sé cómo será", dice.

“Es imposible beber el agua del grifo porque no es potable. Pero no se trata sólo del agua. Los alimentos también están afectados”, explica este habitante de la capital haitiana. Es un peso más en la balanza de la inflación.

"Es mucho más caro que antes, los precios casi se han duplicado, como el arroz, el agua y la harina. Los comerciantes están vendiendo lo que tenían en reserva, porque no podrán ir a los grandes depósitos, que han sido saqueados o cerrados", continúa.

Pronto escasearán los alimentos, lo que agravará la inseguridad alimentaria. Alrededor del 44% de los haitianos ya se enfrentan a este problema, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).