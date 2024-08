Chicago (Illinois) acoge del 19 al 22 de agosto la convención nacional del Partido Demócrata estadounidense. Por lo general, es en esta reunión donde la elección del candidato presidencial demócrata y de su compañero de fórmula es validada por el voto de los delegados del partido. Pero en esta ocasión, Kamala Harris y Tim Walz fueron nominados por adelantado, mediante una votación en línea el pasado agosto, tras la retirada de Joe Biden.

Por Aabla Jounaïdi

Coronaciones. Eso es lo que han sido las convenciones del Partido Demócrata desde los años setenta, después de que las violentas manifestaciones de 1968 interrumpieran la última convención “abierta” del partido. Para garantizar el mantenimiento de esta tradición tras la retirada de Joe Biden, el Comité Nacional Demócrata organizó a principios de agosto una votación virtual para allanar el camino a la vicepresidenta Kamala Harris y a su compañero de candidatura. El objetivo era evitar posibles problemas legales con las boletas de voto en Ohio, donde el plazo para presentar el nombre del candidato oficialmente nominado finalizaba el 7 de agosto. También se trataba de superar a corto plazo el problema de la legitimidad del candidato que sustituyera a Joe Biden.

Los planes del bando republicano de desafiar a Kamala Harris ante los tribunales, acusándola de “robar” la candidatura de Joe Biden, se han quedado en la nada. “Una acción legal habría sido sin duda posible antes de la convención, pero no después”, afirma François de Chantal, profesor de estudios americanos en la Universidad de París-Cité de Francia.

Kamala Harris, la opción de la unidad

Muchos candidatos demócratas fueron propuestos para suceder a Joe Biden en la carrera: desde el gobernador de California, Gavin Newsom, al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Pero aparte de que Kamala Harris, como vicepresidenta, era la única que podía recuperar fácilmente los fondos recaudados por el presidente, “el hecho de que [Joe Biden] hubiera anunciado su apoyo a ella hacía muy complicada cualquier competición”, señala Ludivine Gilli, directora del Observatorio de América del Norte de la Fundación Jean Jaurès. Los delegados [encargados de elegir al candidato del partido] son legalmente libres de votar lo que quieran, “pero como su apoyo, además del de los jerarcas y patrocinadores del partido, fue masivo e inmediato, la incertidumbre no duró mucho”, confirma François de Chantal.

Además, los plazos impuestos en cada Estado norteamericano para designar a un candidato beneficiaron claramente a Kamala Harris y a su compañera de fórmula.

“En cierto modo, esto favorecía la vía más legítima, más sencilla y menos difícil desde el punto de vista del procedimiento, la del vicepresidente”, analiza Ludivine Gilli. Sin embargo, existía el riesgo de que el partido se dividiera entre moderados y progresistas. Este obstáculo se superó en parte con la elección de su compañero de fórmula, Tim Waltz. “La elección se hizo pública antes de la convención, lo que es inusual y evidentemente una forma de unir al partido de antemano”, sobre todo frente a Donald Trump, explica François de Chantal.

Durante los cuatro días de la convención, el objetivo será transmitir esta imagen de unidad al exterior. Los discursos, que tendrán lugar por la noche, en horario de máxima audiencia, pretenden precisamente eso. En general, el candidato presidencial es el orador de la última noche. Un amplio abanico de personalidades del partido, gobernadores, miembros del Congreso y exfuncionarios están invitados a hablar o simplemente a aparecer junto a los candidatos. “El reto es también transmitir a los votantes los mensajes sobre los que harán campaña, entre ellos cómo mejorar la vida cotidiana de los estadounidenses, lo que servirá para mantener el impulso que se ha creado” con la candidatura de Kamala Harris y Tim Walz, explica Ludivine Gilli.

La mañana y las primeras horas de la tarde se dedican a los “caucus y consejos”, reuniones entre miembros del partido dedicadas a cuestiones relacionadas con la campaña y determinadas categorías de votantes (ruralidad, pobreza, mujeres, negros, hispanos, etc.) Los delegados suelen ultimar y aprobar un programa que resume los valores del Partido Demócrata. “Se trata de hacer un balance de toda una serie de temas que son extremadamente importantes para el Partido y para sus electores”, afirma Ludivine Gilli, citando como ejemplo el clima, un tema que moviliza a las bases pero que se olvida en gran medida en los discursos.

El espectro de 1968

Si dentro del centro de convenciones hubo pocas voces discordantes, no ocurrió lo mismo fuera de los edificios de la convención. Un grupo de organizaciones de izquierda, la Coalition to March on the DNC, ha obtenido permiso para manifestarse contra el apoyo de la administración demócrata a Israel en su guerra en Gaza. El teatro será el mismo que el de las violentas manifestaciones de 1968 que interrumpieron la convención demócrata de ese año, en el Grant Park de Chicago. Pero la comparación no va más lejos. “La policía lleva un año entrenándose para la convención y respetará el derecho constitucional a manifestarse”, explicó el superintendente de policía Larry Snelling a la televisión local WGN9.

En el decisivo estado de Michigan, parte de la numerosa comunidad árabe-musulmana amenaza con no dar su voto al Partido Demócrata en protesta por las políticas de la administración Biden. ¿Podría Kamala Harris aprovechar la convención para distanciarse de Joe Biden en la cuestión israelo-palestina? “Lo que se espera de los manifestantes es que ella se oponga al envío de armas. ¿Irá tan lejos? No es nada seguro”, afirma Ludivine Gilli.