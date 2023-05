Gustavo Petro es distinguido por la Universidad de Salamanca al fin de su visita a España

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió este viernes la máxima distinción de la Universidad de Salamanca, donde estudió, en el acto que puso fin a su visita de Estado a España.

"Miren la importancia de este sitio, de esta universidad", dijo Petro al recibir la Medalla de la Universidad de Salamanca en el paraninfo del histórico centro, en el que cursó un doctorado en desarrollo de nuevas tendencias en administración de empresas tras estudiar economía en la Universidad Externado de Bogotá. "Ojalá de aquí salgan las generaciones de jóvenes, muchachos y muchachas, que, como hace un tiempo, salieron a cambiar el mundo, que creo que hoy es más que absolutamente necesario", rogó, ante un público en el que abundaban jóvenes colombianos, de los 600 que ahí estudian. "Agradezco por tanto la condecoración que me da la universidad, la llevaré cercana a mí", aseguró este antiguo guerrillero, primer presidente de izquierdas de Colombia desde 2022. - Pesadillas con Franco - Antes de desplazarse a Salamanca, en un acto en Madrid, Petro explicó que ha sufrido "pesadillas" durmiendo en la que fue residencia del dictador Francisco Franco durante su visita de Estado a España, adonde llegó el martes. "Anoche, durmiendo en la casa donde dormía Franco, se me llenó de pesadillas la cabeza", confesó Petro, hablando en una sesión del Nueva Economía Fórum, una organización de debate. Como es costumbre en las visitas de Estado, Petro se aloja en el Palacio Real de El Pardo, que Franco, el dictador que gobernó en España desde 1939 hasta su muerte, en 1975, convirtió en su residencia oficial, en las afueras de Madrid. Para alabar la supuesta capacidad inagotable de trabajo de Franco y sus desvelos por los españoles, había una leyenda urbana que hablaba de "la lucecita del Pardo", esa luz de su despacho en el palacio que estaba encendida día y noche. Mandado construir por Carlos V en el siglo XVI, el palacio está rodeado de un "espacio natural de extraordinario valor, considerado como el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid", dice su página web. Petro ofreció el jueves por la tarde en este lugar una recepción al rey de España, Felipe VI, que a su vez lo había convidado a una cena de gala el miércoles en el Palacio Real, en el centro histórico de Madrid. Además, Petro se reunió el jueves con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. - Drones contra el narcotráfico - Petro firmó este viernes un convenio con la constructora aeronáutica Airbus que "permitirá la construcción de piezas para drones y aviones de alta tecnología", tuiteó la Presidencia de Colombia. En su comparecencia en el foro de este viernes, Petro habló sobre estos drones, destinados a ser usados en territorios "que quedan bajo control de lo que yo denomino poderes mafiosos, que se han extendido por toda América, Europa y el mundo". Petro habló también de las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, en las que se ha involucrado para acercar posiciones. El presidente colombiano se mostró cauto sobre la posibilidad de que se pueda avanzar en el plan que se acordó en Bogotá, donde 20 países, incluido Estados Unidos, apoyaron aliviar las sanciones contra el gobierno de Venezuela si se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. "De ahí a hacerlo pues ya veremos, ahora tenemos que ir a ver si es posible", afirmó Petro, que fustigó las sanciones internacionales a Venezuela. "Ese es el efecto de la sanción, millones de personas condenadas a la miseria y al hambre literalmente (...) Aquí la prensa le dice: 'no, es que las dictaduras del régimen los sacó'. No, los sacó el hambre", continuó. Colombia ha recibido en los últimos años a casi 2,5 millones de venezolanos que huían de la pobreza en su país, según cifras oficiales colombianas.