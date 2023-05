Guerra en Ucrania: Kiev, de nuevo bajo la presión de los ataques aéreos rusos

Intensos ataques desde el norte, el este y el sur tuvieron como objetivo la capital el lunes por la noche. Kiev afirma haber derribado 18 misiles, entre ellos seis misiles hipersónicos Kinzhal, considerados indestructibles por Moscú hasta ahora. Más de un año después del inicio de la invasión rusa, los habitantes han tenido que aprender a lidiar con esta amenaza cotidiana. Con nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle ChazeEstamos en el corazón de Kiev. Tras una noche de ataques aéreos y explosiones a raíz de un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra la capital entre el lunes 15 y el martes 16 de mayo, los habitantes se muestran afectados. Algunos siguen utilizando el metro como refugio antiaéreo, otros sus sótanos, mientras que otros ignoran las alertas y confían en la eficacia de la defensa antiaérea ucraniana para su seguridad. “He pasado bastante tiempo con mi familia en el refugio antiaéreo", dice Igor. “En cuanto empiezan los ataques, bajamos al búnker y solemos pasar allí el tiempo de la alerta".“Es muy desagradable, estresante", dice por su parte Olha, una habitante de la capital ucraniana. “Cuando vamos por la calle y oigo ese 'boom', creo que es un adoquín, un coche, pero no lo sé, no sé lo que es, creo que puede pasar en cualquier momento".“En la madrugada vi y observé a nuestras fuerzas de defensa aérea derribar esos misiles", dice Vyacheslav. “Era muy ruidoso, muy brillante. No fui al búnker, mis amigos y yo estábamos en casa (...) Las fuerzas antiaéreas funcionaron bien. Es muy agradable saber que estamos protegidos, incluso de misiles como el Kinzhal ("daga" en ruso). Todo el mundo decía que era un misil que nadie podía derribar. Pues ya ven, Ucrania sobrevive a todo”.

Misiles Kinzhal, considerados indestructibles, interceptados

Como Igor, Olha y Vyacheslav en Kiev, cada día en algún lugar de Ucrania millones de personas esperan ansiosas el fin de las alertas aéreas. La única luz de esperanza: desde el martes por la mañana, los sistemas de defensa antiaérea donados por Occidente parecen funcionar por fin contra los misiles supersónicos Kinzhal. A pesar de los repetidos ataques, para los ucranianos se trata de una pequeña garantía de que sus cielos quizás se han vuelto un poco más seguros.

Está claro que la capital siempre ha sido y es un objetivo prioritario para el enemigo, porque alberga importantes instalaciones estatales e infraestructuras, y allí hay un cierto simbolismo", afirma el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat. “Está claro que quieren atacar el corazón del país y mantener así en tensión a toda la nación ucraniana. Pero hoy hemos repelido otro ataque aéreo, caracterizado por los Kinzhal, que se utilizaron en gran número y fueron ciertamente todos derribados".