19/12/2024 · 09:26 AM

Gisèle Pelicot dijo respetar la decisión del tribunal, que sentenció a su exmarido a la pena máxima, 20 años, por drogarla y violarla durante una década, pero no a los otros 50 hombres acusados. La protagonista de uno de los juicios más mediáticos de la historia de Francia lanzó además un mensaje a otras vícitimas que hayan sufrido abusos y sus casos no hayan salido a la luz: "Compartimos la misma lucha".

Gisèle Pelicot aseguro que "respeta al tribunal y la decisión del veredicto" tras conocerse la sentencia a su exmarido de 20 años, máximo posible, por drogarla y abusar de ella durante una década. No obstante, las penas a los otros 50 hombres que participaron en los abusos fueron menores de lo esperado, despertando indignación a las puertas del tribunal de Aviñón donde tuvo lugar el juicio.

Pelicot, que desde el primer momento quiso que el preceso fuese todo lo público posible, añanadió: "Pienso en todas las demás familias afectadas por esta tragedia. También pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias a menudo permanecen en la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha".

"Cuando abrí las puertas de este juicio el 2 de septiembre del año pasado, quise que la sociedad pudiera captar los debates que tuvieron lugar. Nunca me he arrepentido de aquella decisión", continuó.

Gisele Pilicto también tuvo palabras para los profesionales de los medios de comunicación que cubrieron este juicio tan medático: "A todos los periodistas que han seguido este caso desde el principio, quiero expresarles mi gratitud por la forma fiel, respetuosa y digna en que han informado diariamente de estas vistas".

Declaración completa de Gisèle Pelicot

"Hoy me dirijo a ustedes con profunda emoción. Este juicio ha sido una prueba muy difícil y en este momento, pienso ante todo en mis tres hijos, David, Caroline y Florian. También pienso en mis nietos, porque son el futuro, y también por ellos he librado esta batalla, así como en mis nueras, Aurore y Céline.

Pienso también en todas las demás familias afectadas por esta tragedia. También pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias a menudo permanecen en la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha.

Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos los que me han apoyado a lo largo de esta terrible experiencia. Vuestros testimonios me han sobrecogido y me han dado fuerzas para volver cada día a enfrentarme a esas largas jornadas de audiencias.

También quiero dar las gracias a la Asociación de Ayuda a las Víctimas, cuyo apoyo constante ha sido inestimable.

A todos los periodistas que han seguido este caso desde el principio, quiero expresarles mi gratitud por la forma fiel, respetuosa y digna en que han informado diariamente de estas vistas.

Por último, quiero expresar mi gratitud y estima a mis abogados por haberme acompañado en cada etapa de este doloroso proceso.

Cuando abrí las puertas de este juicio el 2 de septiembre del año pasado, quise que la sociedad pudiera captar los debates que tuvieron lugar. Nunca me he arrepentido de aquella decisión.

Ahora confío en nuestra capacidad para aprehender colectivamente un futuro en el que todos, mujeres y hombres por igual, puedan vivir en armonía, con respeto y comprensión mutuos".

Al ser preguntada por la prensa sobre el veredicto emitido unos minutos antes por el Tribunal Penal, la Sra. Pelicot se limitó a añadir: "Respeto al tribunal y la decisión del veredicto".