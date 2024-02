Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/02/2024 · 11:28 AM

En entrevista con RFI Louis Baudoin-Laarman, responsable de comunicación de la ONG Médicos Sin Frontera (MSF) en los territorios palestinos, estima que la única forma de curar a las personas en Gaza, en medio de la creciente escasez de agua, comida, medicamentos y material médico, es 'decretando un alto el fuego'.

"¿¡Cómo puede sobrevivir hoy la gente en Gaza!?", se pregunta ante los micrófonos de RFI Louis Baudoin-Laarman, responsable de comunicación de MSF en los territorios palestinos.

"La comida y el agua no llegan a causa de los puestos de control del ejército israelí. La mayoría de los edificios de Gaza han sido destruidos. El sistema de salud no funciona. En Rafah hay más de un millón de personas desplazadas que viven en condiciones deplorables y padecen enfermedades, además de las heridas producidas por la guerra", explica.

Louis Baudoin-Laarman se encontraba en Gaza cuando ocurrieron los sangrientos ataques de Hamas contra civiles israelíes el 7 de octubre. Según él, la situación desde entonces se ha agravado. "En octubre la situación se puso muy difícil para la gente en Gaza, pero ahora sabemos que la situación es mucho peor. La escasez de alimento, que ya había en octubre, es mucho peor ahora. En los centros de salud es mucho más difícil funcionar y, en cambio, hay muchos más heridos. Los recursos para ayudar a la gente también son menores", agrega.

"La circulación misma se ha vuelto difícil en Gaza porque ha llegado mucha gente a esa ciudad. Las calles están completamente llenas de personas. Tanto, que los camiones no pueden circular. La gente está viviendo en tiendas de campaña o en lugares públicos que se convirtieron en alojamientos. La gente no tiene nada. Hay muchas enfermedades. Es una situación caótica, muy difícil para los habitantes. No solo para los civiles, sino también para nuestro equipo de Médicos Sin Fronteras", apunta.

Sobre las denuncias del ejército israelí de que había encontrado armas, obuses, granadas e incluso terroristas en los hospitales, y que por eso los atacan, este responsable de MSF precisa: "Nuestros compañeros médicos están haciendo su trabajo de médicos y no han visto nada de eso. En cambio, sí han visto a centenares de pacientes atrapados en el hospital, pacientes que no podían moverse, heridos que fueron heridos una segunda vez durante los bombardeos que ocasionaron daños en algunas salas del hospital. Miles de personas intentaron huir mientras bombardeaban el hospital", sostiene.

Hay un puñado de médicos que siguen trabajando en Gaza. Eran seis, pero "uno de ellos, palestino, fue detenido en un control del ejército israelí", cuenta Baudoin-Laarman. De ese colega detenido no han vuelto a tener noticias. "Todo el equipo tuvo que evacuar el Hospital Nasser ayer por la mañana. Están muy conmocionados y asustados", cuenta.

El pasado 13 de febrero las fuerzas israelíes dieron una orden de evacuación, pero en ella se decía que el equipo médico y los pacientes iban a poder quedarse en el hospital y que solo tenían que partir los desplazados. Se trata de los miles de desplazados que habían encontrado refugio en el Hospital de Túnez. "Pero luego se produjeron unos bombardeos durante la noche y la madrugada de ayer. Entonces nuestros colegas se vieron obligados a evacuar", precisa.