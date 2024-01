Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/01/2024

Luego de celebrar un gol este domingo con un mensaje referido al conflicto entre Israel y Hamás durante un encuentro de la primera división turca, el futbolista israelí Sagiv Jehezkel fue detenido por "incitación al odio". Este lunes fue puesto en libertad a la espera de su juicio.

El jugador israelí Sagiv Jehezkel, del club de fútbol Antalya, en el sur de Turquía, detenido el domingo por incitación al odio, fue puesto en libertad el lunes a la espera de juicio.

Durante un partido de la primera división turca, Sagiv Jehezkel, de 28 años, llevaba una venda en la muñeca con la inscripción "100 días. 07/10″, fecha de las masacres cometidas por el Hamas palestino en el sur de Israel y del inicio de la guerra en Gaza.

"No he hecho nada para provocar a nadie. No estoy a favor de la guerra. Hay israelíes secuestrados en Gaza", se defendió durante su interrogatorio, según la cadena de televisión privada NTV.

Un segundo jugador israelí, Eden Karzev, se encontró el lunes en el ojo del huracán en Turquía por haber blandido en Instagram un cartel que decía en inglés: "100 – Bring them home NOW", en referencia a los rehenes.

El club Basaksehir de Estambul, conocido por su cercanía a la presidencia turca, anunció una investigación disciplinaria contra su jugador Eden Karzev tras la publicación.

NTV afirma que Israel envió un avión especial para recoger a Sagiv Jehezkel y traerlo de vuelta.

Las autoridades israelíes habían pedido a sus nacionales que abandonaran Turquía en cuanto comenzara la guerra en Gaza, debido al fuerte sentimiento propalestino en el país.

“Incitación al odio”

Poco antes, el ministro de justicia turco había anunciado una investigación judicial por "incitación al odio" contra el internacional israelí, que además fue apartado por su club, el Antalyaspor.

"La Fiscalía de Antalya ha abierto una investigación judicial contra el futbolista israelí Sagiv Jehezkel por 'incitación pública al odio' como consecuencia de su odiosa celebración en favor de la masacre cometida por Israel en Gaza", anunció el ministro de justicia turco, Yilmaz Tunçe, en la red social X.

La Federación Turca de Fútbol añadió: "Condenamos el comportamiento totalmente inaceptable del futbolista Sagiv Jehezkel (…) y consideramos apropiada la decisión del Antalyaspor de separar al jugador".

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tradicional aliado de la causa palestina, ha calificado en varias ocasiones a Israel de "Estado terrorista" y considera a Hamás como un "grupo de liberadores".

Sin embargo, para la Unión Europea y varios países como Estados Unidos, se trata de un grupo terrorista.