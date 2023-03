Francofonía: Un colectivo lleva la defensa del idioma francés ante la justicia

Este lunes, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Francofonía. Los países que comparten el francés como idioma oficial celebran que hay 321 millones de francófonos en el mundo. En Francia, un colectivo de amantes de la lengua francesa ha introducido un recurso ante la justicia para defender la lengua de Molière ante la creciente dominación del inglés en los monumentos. La asociación de defensa de la Lengua Francesa ya se había ilustrado el año pasado con un recurso ante la justicia para obligar a la Torre Eiffel a traducir todos sus avisos a al menos dos lenguas extranjeras y no solo al inglés.El objetivo de estos defensores es reducir a toda costa el monopolio del inglés como idioma extranjero, lengua que ellos consideran toma cada vez más lugar en el espacio público y en la lengua hablada o escrita en Francia.La misma asociación introdujo este lunes 20 de marzo un recurso ante un tribunal de París contra el establecimiento público encargado de la renovación de la Catedral de Notre-Dame. En los alrededores del monumento, actualmente en obras, hay avisos explicativos y señalizaciones en francés e inglés.La ley ToubonLos defensores del francés invocan la llamada ley Toubon de 1994, que obliga al empleo de la lengua francesa y de al menos dos idiomas extranjeros, para no darle toda la prioridad al inglés."El interés de la ley Toubon es no favorecer solo al inglés. Cuando se piensa en un idioma extranjero en Francia, se habla del inglés. La ley protege el francés, porque es un texto que busca promover el pluralismo lingüístico", explica el portavoz de la asociación, Louis Maisonneuve.En el Día Internacional de la Francofonía, el colectivo Lengua Francesa pone de relieve la "invasión", de anglicismos que "asfixian" al francés, y lideran una cruzada contra el uso de palabras como "Black Friday" o "shopping".En 2019, 100 intelectuales y artistas de 25 países, hicieron un llamado a Emmanuel Macron contra lo que ellos denominaron "la dictadura" del inglés.