Francia: Presentan un nuevo boletín meteorológico para incluir el contexto del cambio climático

Los canales estatales France 2 y France 3 han transformado sus previsiones meteorológicas diarias en "boletines meteorológicos y climáticos" como parte de los esfuerzos de France Televisions para concienciar sobre el cambio climático. Los presentadores no sólo muestran el tiempo que se espera, sino también las razones que lo explican. Con Alison Hird, y la AFPEl primero de los nuevos formatos se emitió el lunes por la noche en France 2 y France 3 con el objetivo de explicar mejor las consecuencias del cambio climático en el tiempo. "Se trata de explicar el tiempo de otra manera. No limitarse a decir: 'Mañana va a hacer sol o va a llover', sino explicar por qué", explicó el director de informativos de France Televisions, Alexandre Kara.El programa incluirá "cifras y datos; podemos tratar las anomalías de temperatura, las capas freáticas o explicar la sequía invernal", declaró Kara. Los presentadores también responderán a las preguntas de los telespectadores y de los internautas con el hashtag #OnVousRépond (le respondemos).En un primer momento, la información complementaria se ofrecerá principalmente en los programas nocturnos del grupo, que se prolongarán entre un minuto y medio y dos minutos. Más adelante, los boletines diurnos también se alargarán.Cambio de horarioLa primera previsión meteorológica televisada en Francia se emitió el 17 de diciembre de 1946, sólo dos años después que en Estados Unidos. Pero los tiempos han cambiado mucho desde que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) documentó el impacto de los factores humanos en el calentamiento global.Se necesita un nuevo enfoque: "No podemos seguir haciendo las previsiones como siempre se han hecho. Es inaceptable alegrarse de que haga 25ºC en Biarritz en febrero, sin explicar por qué", recalcó Kara.El grupo de medios de comunicación afirmó que también tendría en cuenta la preocupación por el calentamiento global en su organización interna. "Salvo en casos de extrema urgencia, ya no utilizaremos el avión para los reporteros que se desplacen a la Francia continental. Pediremos a todos que tomen el tren"", declaró Kara. La redacción también recibirá formación sobre el cambio climático y el ahorro de energía.