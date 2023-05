Francia inaugura una megaplanta de baterías eléctricas en el norte del país

Tres ministros franceses, dos ministros alemanes e italianos, y los jefes de Total, Stellantis y Mercedes asisten este 30 de mayo a la gran inauguración de una "gigafactory", una fábrica de baterías eléctricas en Douvrin, cerca de Lens, en el norte de Francia. El Gobierno francés la considera un símbolo de la reindustrialización del país y de la renovación de la soberanía europea. El presente y el futuro de la industria automovilística separados por una simple carretera, entre Douvrin y Billy-Berclau. A un lado, la inmensa planta de La Française de Mécanique de Stellantis, donde aún se fabrican motores de gasolina y diésel. Al otro, un gigantesco bloque blanco y negro con tres letras en la parte superior: ACC. Una nueva fábrica destinada a abastecer de baterías "made in France" a los dos millones de vehículos eléctricos que el Gobierno quiere producir de aquí a 2030.Mientras la Unión Europea ha decidido poner fin a la venta de vehículos de gasolina de aquí a 2035, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ya decía en noviembre de 2021 que había que adaptarse, y se fijaba el objetivo: "Va a haber empresas y fábricas que tendrán que cerrar porque habrá menos pedidos, porque pertenecen al mundo de los vehículos de combustión. Pero queremos compensarlo con creces abriendo nuevas fábricas: una gigafactory de baterías eléctricas en Douvrin, en el norte de Francia, más de 1.000 empleos para PSA", declaró en una entrevista a Sud Radio.Sin embargo, el grupo Stellantis, fruto de la fusión entre PSA y Fiat-Chrysler, ya emplea a 1.200 personas en Douvrin, en una planta de producción de motores de combustión interna cuyas líneas de producción se cerrarán progresivamente en los próximos dos años."Crear 1.000 empleos para eliminar 1.200"Sobre el papel, algunos empleados sólo tendrán literalmente que "cruzar la calle" para encontrar otro trabajo. En realidad, la gigafactory no será un megaempleador, o al menos no en un futuro inmediato: a largo plazo, ciertamente se habla de entre 1.400 y 2.000 empleos directos, pero el grupo Stellantis solo se ha comprometido en firme a recolocar a 400 empleados.El sindicato CGT, que el año pasado se negó a firmar el convenio negociado por la dirección, convocó una manifestación ante las instalaciones el martes por la mañana. "Hacen una gran fiesta para celebrar la inauguración de la ACC, pero nadie habla del cierre de La Française de Mécanique, donde todavía hay 1.200 empleados. Como mucho, 400 empleados serían recolocados en la otra planta", afirma Fabrice Jamart, representante de la CGT en la planta de Douvrin. Porque "no hay ninguna garantía" de que los ex trabajadores encuentren un empleo en la planta de enfrente."Incluso ahora, ya estamos viendo las primeras negativas frente a empleados que han pedido ir al otro lado de la calle, y se les ha dicho directamente que sus aptitudes no son adecuadas, así que van a tener que buscar otro trabajo. No estamos en contra de la planta de ACC, es empleo, pero debería ser más empleo. Aquí vamos a crear 1.000 empleos para eliminar 1.200", denuncia Jamart."Una aventura industrial, tecnológica y medioambiental"Del lado de los "conversos", muchos lamentan la mala "relación" entre las dos plantas, y subrayan que hay que aprovechar la oportunidad. "No buscaba especialmente volver a la industria del automóvil, sino unirme a un gran proyecto, una aventura industrial, tecnológica y medioambiental, para descarbonizar nuestra movilidad", explica a France Info Lucie Huard, quien decidió incorporarse a ACC en enero de 2023. Está a cargo de parte de los equipos que instalan las máquinas, las ponen en marcha y realizan las pruebas.Además de los puestos de trabajo creados, el establecimiento de ACC genera actividad para una serie de empresas e industrias de los alrededores.