Francia estudia hacer obligatoria la bandera europea junto a la francesa en los ayuntamientos

El proyecto de ley del grupo Renacimiento sobre la obligatoriedad de una bandera europea en los ayuntamientos franceses, que se debate en este Día de Europa en la Asamblea Nacional de Francia, causa revuelo incluso en el seno de la mayoría y sus aliados. Se trata de un texto simbólico, a un año de las elecciones europeas, para el bando presidencial, que busca hacer obligatoria la bandera europea junto a la francesa en el frontón de todos los ayuntamientos. El proyecto de ley del grupo Renacimiento (Renaissance) se debate este 9 de mayo, Día de Europa, en la Asamblea Nacional de Francia.Rechazado en Comisión de LeyesSin embargo, la propuesta ya fue rechazada en la Comisión de Leyes la semana pasada. Casi todos los miembros de la oposición ya habían votado en contra. La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) y Agrupación Nacional (extrema derecha) presentaron enmiendas de supresión.Pero lo más sorprendente es que la idea también divide las filas de la mayoría de la coalición macronista. El Modem (centro) no ha seguido la iniciativa: sus miembros han preferido abstenerse durante la votación en la Comisión. Algo sorprendente para un partido claramente proeuropeo, que estima que "este texto está profundamente desconectado de la realidad", y que "no es el momento".¿Una maniobra política inútil?Una crítica compartida por todos los grupos de la oposición, que denuncian una maniobra de marketing de parte de la mayoría macronista, para intentar pasar página de la reforma de las pensiones, y un texto inútil sobre el fondo, porque los alcaldes ya tienen la posibilidad -y no la obligación- de añadir esta bandera."Veremos quién está a favor y quién en contra. Cuando se tienen problemas con la bandera europea, se tienen problemas con Europa", comenta por su parte el ponente renacentista Mathieu Lefèvre.La cuestión de la bandera europea es sin duda un tema de discordia política. Emmanuel Macron lo experimentó en primera persona cuando tomó la iniciativa de hacerla instalar bajo el Arco del Triunfo, junto a la bandera tricolor, para celebrar el inicio de la presidencia francesa de la Unión Europea el 1 de enero de 2022. La polémica fue inmediata, y la bandera fue rápidamente retirada.A un año de las próximas elecciones europeas, el partido presidencial vuelve a poner el debate sobre la mesa, para "recordar los valores a los que estamos apegados", explica Lefèvre, mientras que la oposición denuncia un texto inútil y desconectado de las preocupaciones de los franceses.