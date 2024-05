Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe, así como los presidentes de Egipto, Túnez, Emiratos y el rey de Bahréin se encuentran en Pekín el 30 de mayo para la 10ᵉ conferencia ministerial del Foro Sino-Árabe. Una oportunidad para el presidente chino, que inauguró el foro el jueves por la mañana, de pedir una conferencia de paz “de base amplia” sobre Gaza.

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Desde un pabellón del parque Diaoyutai, junto a la plaza de Tiananmen de Pekín, el presidente chino pidió una conferencia de paz “más amplia” para resolver el conflicto de Gaza. China proporcionará una ayuda adicional de 500 millones de yuanes -o 64 millones de euros- para contribuir a paliar la crisis humanitaria en Gaza.

También hará una donación de 3 millones de dólares a las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, aseguró Xi Jinping a los representantes de la Liga Árabe que asistieron el jueves 30 de mayo al Foro China-Países Árabes.

Un enfoque global de la causa palestina

“No hay camino hacia la paz y la estabilidad en Oriente Medio sin un enfoque integral de la causa palestina*”, añadió el Jefe de Estado chino. “La guerra no puede continuar indefinidamente, la justicia no puede estar ausente para siempre y la solución de los dos Estados no puede ser arbitrariamente socavada”. “China apoya la pertenencia de Palestina a las Naciones Unidas y pide una conferencia de paz internacional más amplia, con más autoridad y más eficaz", añadió.

Es una conferencia que el rey de Bahréin dice estar dispuesto a acoger. “Apreciamos enormemente el apoyo de China a la justa causa de Palestina, su deseo de aliviar el sufrimiento de los palestinos y su pleno apoyo a la creación de un Estado palestino”, dijo Hamed Ben Issa Al Jalifa desde el podio. Un mensaje compartido por todos los miembros presentes, incluido Fariz Medhawi, embajador palestino en China.

“Queremos que China desempeñe un papel y acogemos con satisfacción sus esfuerzos. China mantiene buenas relaciones con casi todos los países de Oriente Próximo, lo que desgraciadamente no ocurre con nuestros amigos estadounidenses. Esto es lo que hace que China pueda intervenir de forma constructiva, positiva y no controvertida”, afirmó el embajador.

En el estrado, el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, felicitó al anfitrión del foro: “China siempre ha apoyado el alto el fuego y ha pedido el fin de esta guerra bárbara emprendida por Israel abogando por la solución de los dos Estados”.

“Cada segundo mueren palestinos”, declaró el Presidente de Túnez, Kais Saied, quien también agradeció a China “su firme postura a favor del pueblo palestino”. El Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, alabó “la defensa que hacen nuestros amigos chinos de una paz justa, basada en el reconocimiento de un Estado palestino”.

Una voz común

China está cada vez más presente en Oriente Próximo y cultiva sus redes a través de su diplomacia: 200 dirigentes de partidos políticos serán invitados a China cada año, y en 2026 China organizará la segunda cumbre sino-árabe, tras la cumbre de Riad de 2022, que permitió “desarrollar a grandes pasos las relaciones sino-árabes”, declaró el presidente chino ante las cámaras de periodistas del «Sur Global» invitados por el régimen chino ante las cámaras de periodistas del “Sur Global” invitados por el régimen chino.

Las relaciones también se nutrieron de inversiones en “proyectos emblemáticos, pero también en pequeños y bellos proyectos al servicio de la población”, según el Presidente chino. Mencionó cinco “nuevas arquitecturas” en los sectores aeronáutico y aeroespacial, la cooperación energética, vital para la segunda economía mundial, la cooperación interbancaria y financiera, la cultura y el turismo. Se espera que diez millones de viajeros visiten China y los países árabes el próximo año.

Los diplomáticos que se cruzaron en los pasillos del foro siguieron hablando de cooperación en nuevas tecnologías o pagos electrónicos. Antes, el Presidente chino elogió la profunda “afinidad entre China y el mundo árabe.

“En un momento en que la comunidad internacional es incapaz de poner fin a la masacre de Gaza, la experiencia de China beneficia a nuestros países”, dijo el Secretario General de la Liga Árabe. Una declaración de Pekín, publicada al término del foro, debería incluir una “voz común” sobre la cuestión palestina.