Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/05/2024 · 09:07 AM

El miércoles 29 de mayo de 2024, la nación del arco iris se prepara para elegir tanto a sus parlamentarios, que luego elegirán al presidente del país, como a sus consejeros regionales. Podrían ser unas elecciones históricas si el Congreso Nacional Africano (CNA) pierde la mayoría absoluta a escala nacional. Sería la primera vez en 30 años.

Por Claire Barelès y Romain Chanson

Johannesburgo: las ilusiones perdidas

El sol de invierno calienta a los vendedores y guías que esperan turistas en la gran explanada del barrio de Kliptown. Fue aquí, en Soweto, donde el partido ANC y sus aliados adoptaron en 1955 la Carta de la Libertad: en ella se establecían una serie de principios para instaurar una Sudáfrica democrática, una vez desmantelado el sistema del apartheid.

Thabo ofrece visitas guiadas al lugar a los pocos turistas que se aventuran en el township. Se sabe de memoria los distintos párrafos de la Carta grabados en el monumento, como “todos los grupos nacionales deben tener los mismos derechos” y “la tierra debe repartirse entre quienes la trabajan”. “Pero mira, esto es Kliptown, y aquí la vivienda informal es mayoritaria", se lamenta. “El CNA ha roto el corazón de la gente”, agrega

“Lo digo probablemente por mi edad, ya que yo no pasé por lo mismo que mi abuela", admite esta enérgica mujer de 32 años. “Pero tengo la impresión de que a nadie le importa, y entre los que vienen aquí a hacer campaña, la gente sólo mira por sus propios intereses”, afirma.

Los sondeos coinciden en que la ANC tiene algo menos del 50% del voto nacional. Lejos del 57,5% de 2019, un resultado que ya era históricamente bajo. Sin embargo, el histórico partido de Nelson Mandela aún tiene algo que decir: el enfado de Thabo, por ejemplo, no se convertirá en un voto para la oposición, ya que el guía turístico ha decidido no introducir su papeleta en la urna.

Thandi, que vende ropa de segunda mano en un mercado cubierto a la vuelta de la esquina, quiere creer en el cambio: “En 30 años no he visto ningún cambio, así que espero que mi voto haga que las cosas cambien”. Sus escasos ingresos mantienen a toda su familia, mientras que sus dos hijos están desempleados. Es la primera vez que no votaré al ANC", añade esta mujer de 53 años. “Quizá pruebe con la Alianza Democrática”, aventura.

Robinson no se resigna a esta elección. A falta de una palabra mejor, el sexagenario quiere seguir teniendo fe en el CNA: “Dicen que están limpiando el partido porque había demasiada corrupción. Si realmente lo hacen, todo irá bien. Un nuevo partido tardaría otros 30 años en reconstruirse”. A pesar de su decepción por el desempleo, que afecta al 32,9% de la población, el pensionista no está aún dispuesto a dar la espalda al partido que apoya desde 1994: “Creo que han comprendido sus errores y van a corregirlos”, dice.

Esta opinión coincide con el análisis del politólogo Michael Braun: “Mucha gente dirá que le interesan los otros partidos, pero que primero quiere ver cómo consiguen algo. De lo contrario, tendrán la tentación de abstenerse, o de seguir votando al ANC por los progresos que ha realizado”.

En Cape Town, ganar el voto mestizo

El tráfico se alterna en la pequeña carretera que atraviesa el barrio de Leonsdale, en Ciudad del Cabo. Es por una buena causa: se está esparciendo betún para rellenar los baches. La suerte ha querido que el alcalde de Ciudad del Cabo esté haciendo campaña en la zona por la Alianza Democrática (DA). El segundo partido de la oposición del país está en el poder tanto en la alcaldía como en la provincia.

Geordin Hill-Lewis se encuentra aquí en terreno conquistado. La comunidad mestiza (llamada “de color” por los lugareños) vota masivamente a la DA y él quiere asegurarse de que siga siendo así. Si quiere amenazar al ANC a escala nacional, necesita un buen resultado en la provincia de Cabo Occidental. Pero Geordin Hill-Lewis teme el ascenso de la Alianza Patriótica (AP), un partido que se dirige a los decepcionados por sus políticas, entre la comunidad mestiza. “Es nuestra mayor amenaza en la provincia, menos en la ciudad”, dice el alcalde.

Sin embargo, fue Ciudad del Cabo y el estadio Athlone el lugar elegido por la Alianza Patriótica para su último gran mitin político. El estadio está abarrotado de gente desilusionada con el partido en el poder en la provincia. Sienten que su comunidad, que sufre prejuicios relacionados con las bandas y las drogas, ha sido olvidada. “El DA sólo se ocupa de los suyos: los ricos. Pero como ha dicho McKenzie, va a volver a sentar a los mestizos a la mesa", espera Shawn Cogill.

La comunidad mestiza es la población más numerosa de Cabo Occidental y una erosión del voto entre esta base electoral, en beneficio de la Alianza Patriótica, es motivo de preocupación para la Alianza Democrática. “Se dirigen a las comunidades vulnerables y hacen enormes promesas que suenan bien, pero que no son realizables”, intenta desinflarse Alan Winde, presidente provincial.

Por su parte, el CNA no se da por vencido y puede esperar ganarse a una parte de la comunidad mestiza y musulmana que se está movilizando contra la guerra en Gaza. En Ciudad del Cabo tuvo lugar la mayor manifestación contra la guerra y el CNA es un defensor histórico de la causa palestina. Al término de la reunión de la Alianza Patriótica en Athlone, los manifestantes propalestinos cantaban por Gaza a lo largo del bulevar.

KwaZulu-Natal: el gran desconocido

Al este del país, la pequeña ciudad de Nongoma, sede del palacio del rey zulú, se engalanó con multitud de colores. Amarillo, verde, rojo, azul: los carteles políticos han cubierto todos los pilones de la zona. Y grandes carteles siguen mostrando el rostro del príncipe Mangosuthu Buthelezi, fallecido en 2023, pero que sigue siendo la figura del Partido de la Libertad de Inkatha (IFP).

La región de KwaZulu-Natal (KZN) es un territorio muy disputado, ya que es la segunda más poblada del país y su corazón está en juego. Históricamente campo de batalla entre el CNA y el IFP, la zona podría redefinirse con la aparición de nuevos partidos, en especial el uMkhonto we Sizwe (MK) del ex presidente Jacob Zuma, oriundo de estas tierras. Aunque no puede ser elegido por sus antecedentes penales, tras una decisión del Tribunal Constitucional, su rostro sigue siendo el símbolo de su partido político.

En la estación de minibuses, las vendedoras de bebidas con sus paños alrededor de la cintura llaman a los pasajeros, que se apresuran a encontrar un asiento para llegar a su destino. Entre los transeúntes, Lindeni, de 35 años y desempleado, quiere dar su voto al partido del ex presidente, que sigue siendo muy popular: “Me gusta el MK, nos prometen trabajo. Y siempre nos ha gustado [Jacob] Zuma, incluso cuando todavía estaba en el CNA: tiene un gran sentido del humor, sabe cantar, es una persona muy relajada”. Pero para otros, como Sabelani, de 37 años, prevalecen las dudas: “De momento, es confuso, no sé muy bien qué hacer. Pero una cosa es segura, voy a votar. Tal vez me decida cuando esté en la cola”.

Así que, para convencer a los indecisos, los activistas llevan semanas recorriendo KZN. Se han sucedido los pesos pesados del CNA: desde el ex presidente Thabo Mbeki al actual presidente Cyril Ramaphosa, sin olvidar a Nkosazana Dlamini-Zuma, que también es originaria de la región, como su ex marido.

No son los únicos, ya que la DA también apuesta por su alcalde local, Chris Pappas, que habla zulú con fluidez y quiere ganar la presidencia de la provincia. Los Combatientes por la Libertad Económica (EFF), de izquierda radical, no se quedan atrás, y hace poco organizaron una manifestación para denunciar el estado y la gestión del hospital público de Nongoma.

“Creo que este año va a ser muy interesante", predice la reina Precious Thabisile Zulu, jefa de la casa real de eMatheni. Han surgido nuevos partidos. Y la gente se queja de que, después de 30 años, no ve que haya cambiado nada. Sobre todo, la gente de las zonas rurales. Todo el mundo quiere cambios. Y quizá surjan coaliciones, tanto a nivel nacional como local”, augura.