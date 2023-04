Fiscalía apela absolución de Airbus y Air France por el accidente del vuelo Río-París

La Fiscalía de París anunció este 27 de abril que apelará la absolución de Airbus y Air France en el caso del accidente Río-París, en el que murieron 228 personas en junio de 2009. Las compañías Airbus y Air France fueron juzgadas por homicidios involuntarios en el caso del accidente Río-París, ocurrido en 2009. El 17 de abril pasado, la justicia las absolvió de cualquier responsabilidad penal, al considerar que aunque se cometieron "errores", no pudieron demostrar "ninguna relación de causalidad" con el accidente."Imposible demostrar" su culpabilidadAl término del juicio, que tuvo lugar del 10 de octubre al 8 de diciembre, la fiscalía del Tribunal Judicial de París había solicitado la absolución de ambas compañías, considerando que era "imposible demostrar" su culpabilidad.La decisión causó indignación entre los familiares de las víctimas y, este jueves, la Fiscalía de París anunció que la apelará, buscando dar "un efecto pleno a los recursos previstos en la ley" y "someter el caso a un segundo grado de jurisdicción", según declaró la institución en un comunicado."Alivio inmenso""Es un alivio inmenso", declaró Alain Jakubowicz, abogado de unas 40 víctimas y de la asociación Entraide et Solidarité (ayuda mutua y solidaridad), que representa a los familiares de las víctimas. "Esta apelación de la Fiscalía general era la última oportunidad para las familias de las víctimas", insistió, subrayando los numerosos "errores en este caso".Jakubowicz celebró la "decisión muy inusual de la fiscalía general de apelar", considerando que el ministerio público pidió la absolución de las compañías durante el juicio. "Habrá un nuevo juicio, y la determinación de las familias será todavía mayor. Esto nos da mucha esperanza", declaró el abogado.Por su parte, el abogado de Airbus Simon Ndiaye no quiso reaccionar inmediatamente, ni se pudo contactar al abogado de Air France, François Saint-Pierre.El 1º de junio de 2009, el avión que operaba el vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de su despegue. A bordo del avión, un A330, iban 216 pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.