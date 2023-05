Fiscal especial cuestiona las bases de la investigación del FBI sobre Trump y Rusia

La pesquisa del FBI sobre la supuesta colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 se basó en pruebas poco sólidas y con graves fallas, dijo un fiscal estadounidense independiente en un informe publicado el lunes. El consejero especial John Durham, asignado durante la administración de Donald Trump para investigar la pesquisa que hizo en su momento el FBI sobre los posibles vínculos de la Campaña de Donald Trump y Rusia en la carrera a la presidencia del 2016, publicó su reporte después de 4 años de investigación.En este concluyó que el FBI nunca debería haber iniciado una investigación completa sobre las conexiones entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016. Concretamente, Durham investigó el manejo que el FBI le dio al del expediente Steele, las filtraciones de información clasificada sobre los contactos de Trump y Rusia y la posible mala conducta de la CIA con respecto a su análisis de la intromisión rusa, entre otros temas.En su reporte de 300 páginas reveló que el FBI usó "inteligencia cruda, no analizada y no corroborada" para iniciar la investigación y usó un estándar diferente al considerar las preocupaciones sobre la supuesta interferencia electoral con respecto a la campaña de Hillary Clinton.Sin embargo, Durham no recomendó ningún cargo nuevo contra algún individuo. Al respecto, el expresidente Donald Trump reaccionó en su red social diciendo que el público estadounidense había sido engañado como lo está siendo actualmente."¡WOW! Tras una extensa investigación, el fiscal especial John Durham concluyó que el FBI nunca debió iniciar la investigación Trump-Rusia", escribió en su red Truth Social."En otras palabras, el público estadounidense fue estafado, tal y como está siendo estafado en este momento por quienes no quieren ver GRANDEZA para ESTADOS UNIDOS", añadió, en aparente referencia a las múltiples investigaciones penales que cursan en su contra.Por su parte el congresista republicano Jim Jordan, quien se desempeña como presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, anunció que se comunicó con el Departamento de Justicia para que Durham testifique la próxima semana.