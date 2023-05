Festival latinoamericano para arrancar Roland Garros

Ocho de los nueve estrenos latinos se clasificaban a segunda rueda dejando muy gratas sensaciones mientras que los dos grandes candidatos al título masculino, Alcaraz y Djokovic, debutaban mostrando sus grandes credenciales. Hacía años que la representación latinoamericana no firmaba una jornada tan redonda en Roland Garros. Todo comenzaba a primera hora del día con la remontada sin complejos de la colombiana Camila Osorio, que repescada por la organización el domingo por la tarde, se colaba en el cuadro general donde se mediría con la rumana Ana Bogdan. Luego de perder el primer set, la tenista cafetera remontaba épicamente (3/6 6/3 7/5) dejando la impronta esperanzadora en los demás latinos que andaban batallando en la arcilla parisina.Le siguió el argentino Diego Schwartzman que, tras su fatídica preparación sobre el circuito de arcilla donde perdió todos los partidos en primera rueda, se desquitaba en su torneo favorito remontando un encuentro a 5 sets frente al español Bernabé Zapata Miralles (6/1 7/6 2/6 0/6 4/6). Más suerte tuvo su compatriota Tomas Martin Etcheverry que aprovechaba el abandono del británico Jack Draper cuando el partido estaba anclado en el segundo set (6/4 1/0). Pero para remontada, la que se marcó el peruano Juan Pablo Varillas, que a sus 27 años firmaba su primera victoria en un Grand Slam. Lo hizo ante el prometedor talento chino Juncheng Shang que contaba con el apoyo de las gradas hasta que el tenista sudamericano hizo cambiar el guion del partido en el tercer set. A partir de ese momento Varillas metió la directa para sellar una de las victorias más dulces de su carrera deportiva (6/4 6/2 2/6 3/6 1/6)A media tarde y tras el empacho de victorias latinas llegaría la guinda a la torta con el debut del argentino Thiago Agustín Tirante quien con mucho oficio y tenacidad apeaba al complicadísimo neerlandés Botic Van De Zandschulp en 4 mangas (2/6 6/4 3/6 4/6). Las sensaciones no paraban ahí, ya que a última hora de la tarde su compatriota Pedro Cachin frustraba el retorno del que fuese figura mundial hace 5 años, el austriaco Dominc Thiem, al cual batiría en 5 sets que se disputaron a la velocidad del rayo (3/6 2/6 7/6 6/4 2/6)Las victorias sudamericanas se encadenaban en un día radiante en el bosque de Boulogne, pero aún faltaba el brillo que propuso la gran baza latina en esta edición, Beatriz Haddad Maia. Ubicada en el ranking como numero 14, la tenista brasileña dio buena cuenta de sus pretensiones en París arrasando de entrada a la alemana Tatjana Maria firmando un severo (6/0 6/1)Si hay que poner un borrón a esta fantástica fecha del tenis sudamericano tendría que ser por la única derrota registrada, la del argentino Federico Coria, que a pasar de poner un gran empeño y dificultar el juego del croata Borna Coric se fue desinflando a medida que el partido seguía su curso hasta concluir en el cuarto set (7/6 6/7 6/3 6/3).Djokovic y Alcaraz presentan sus candidaturasEn cuanto al cuadro masculino, en el primer lunes de competición, destacaban por encima del resto los estrenos de los dos grandes candidatos a ganar la copa de los mosqueteros tras la ausencia de Rafa Nadal este año en Paris. Por un lado, el ex patrón del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, puso la directa en la cancha central ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic a pesar de que se pudo atragantar en el tercer parcial (6/3 6/2 7/6) mientras que el actual número 1 mundial, Carlos Alcaraz fue mucho más severo con el rival de su estreno, el italiano Flavio CobolliLa sorpresa del día la generaba el canadiense Felix Auger-Aliassime que siendo cabeza de serie número 10 se despedía a las primeras de cambio ante el veterano italiano Fabio Fognini que tan solo necesito 3 sets para sacar del torneo a uno de los tenistas más peligrosos del circuito internacional (6/4 6/4 6/3)En el cuadro femenino solo destacaba la eliminación de la checa Karolina Pliskova que en ningún momento pudo hacer nada ante la norteamericana Sloane Stephens, antigua cabeza de seria que dejo buenas sensaciones en la cancha central Philippe Chatrier (6/0 6/4)