Expertos alertan que la inteligencia artificial supone un riesgo de extinción para la humanidad

Un grupo de líderes empresariales y expertos, entre los que se encuentra Sam Altman, creador de ChatGPT, advirtió este 30 de mayo en una declaración de las amenazas de "extinción" que supone para la humanidad el auge de la inteligencia artificial (IA). Los líderes mundiales deberían dedicarse a reducir "el riesgo de extinción" que supone la inteligencia artificial (IA), pidió este martes un grupo de industriales y expertos del sector tecnológico en una declaración en el sitio web del Center for AI Safety (Centro para la Seguridad de la IA), una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos."Prioridad mundial"Combatir los riesgos relacionados con la IA debe ser "una prioridad mundial al mismo nivel que otros riesgos que afectan a toda la sociedad, como las pandemias y la guerra nuclear", escribieron los firmantes.El comunicado, de apenas una línea, fue firmado por docenas de especialistas, incluido Sam Altman, cuya empresa OpenAI creó el robot conversacional ChatGPT el año pasado, que permite crear obras de arte o literarias, ensayos y mantener un diálogo con un ser humano sobre cualquier tema.Los críticos de la inteligencia artificial alertan de la posibilidad de que un algoritmo pueda adueñarse de actividades esenciales para una sociedad, como el suministro de energía o la defensa. Además, los robots conversacionales y otras aplicaciones de la IA podrían provocar la pérdida de millones de puestos de trabajo.Este comunicado no es el primero que firman los expertos del sector, que al mismo tiempo que invierten y atraen miles de millones de dólares en la IA, se declaran en público intimidados por las posibilidades de esta nueva tecnología."Profundos riesgos"Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres fundadores de la IA y también firmante de la petición, ya había advertido de sus peligros cuando dejó su puesto en el gigante Google a principios de mayo. Los avances en el sector de la IA entrañan "profundos riesgos para la sociedad y la humanidad", escribió en el New York Times.El estadounidense Sam Altman lanza regularmente advertencias, temiendo que la IA pueda "causar graves daños al mundo", manipulando elecciones o poniendo patas arriba el mercado laboral. La semana pasada debatió en París con el presidente Emmanuel Macron cómo encontrar "el equilibrio adecuado entre protección e impacto positivo" de esta tecnología.Hace dos meses otras personalidades, como el multimillonario Elon Musk, firmaron otra carta pública en la que pedían una pausa en el desarrollo de la IA hasta poder garantizar su total seguridad.