El Gobierno de Francia planea expulsar a 3.000 estudiantes alojados en las residencias estudiantiles públicas, llamadas Crous, para acoger allí a trabajadores de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con información de Santiago Martín

Cientos de estudiantes acudieron a las inmediaciones del Ministerio de Deportes de Francia el sábado 6 de marzo, para pedir no ser desalojados de su residencia universitaria el próximo verano, con motivo de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Pedimos que no se lleven a cabo estos desahucios porque están causando demasiados problemas”, explicaba Honere Getas, portavoz del sindicato Rescrous, principal organizador de la manifestación.

Este estudiante de arquitectura de 21 años vive en una de las 12 residencias públicas crous que el Gobierno de Francia planea desalojar durante julio y agosto para dar cobijo a los trabajadores de servicios básicos de los Juegos.

Residencias en condiciones vergonzosas

Representantes de los sindicatos “PEPS”, “Solidaires étudiant-e-s" o “UNEF” estuvieron presentes en la manifestación contra la reubicación de 3.000 universitarios.

Estos relucieron las condiciones precarias en que se encuentran actualmente estas residencias, como problemas de calefacción, de higiene y de ventilación.

Honore Getas consideró injusto que la carga siga recayendo sobre los estudiantes precarios. "Dadas las precarias condiciones en las que viven los estudiantes en las residencias Crous, es totalmente vergonzoso despedirlos este verano y sustituirlos por los trabajadores de los eventos o la policía, por eso nos manifestamos hoy para exigir a la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra pare las expulsiones de las crous durante los Juegos Olímpicos”afirma el joven de 21 años.

Un problema más para los jóvenes

Los estudiantes afectados también denunciaron la falta de información sobre el tema, algo que condiciona gravemente su día a día y su futuro próximo.

Jeyna, estudiante de Ciencias Políticas de 21 años, asegura que no sabe qué hacer si esta medida del Gobierno sigue adelante. “No tengo ni idea de lo que haré. No sé si el año que viene haré mi máster, no sé si seguiré en París o me iré a otra ciudad de Francia”.

“Esa es la problemática de las requisiciones. Aunque la relocalización solo dure dos meses cambia por completo el programa de los estudiantes”, sentenciaba la estudiante de ciencias políticas.

Comienzan las primeras expulsiones

Según el plan del Gobierno, la fecha límite para completar las expulsiones es el 30 de junio. Para ello, las primeras relocalizaciones tienen lugar este 11 de abril, algo que coincide con el periodo de exámenes.

Pauline Grzersitchak, estudiante de arquitectura de 20 años, cuenta que actualmente no podría llevar a cabo una mudanza sola, en caso de que tuviera que irse porque sus padres viven en el departamento de Lorena, a más de 350 kilómetros al este de París.

El Gobierno ofreció a los afectados dos billetes para los Juegos Olímpicos y 100€, una compensación que los jóvenes consideran ridícula.

Tras esta negativa, jóvenes como Daien, estudiante de 19 años de ciencias políticas, comenta que al no aceptar la relocalización, la administración le ha amenazado con no poder renovar sus apartamentos el curso que viene.