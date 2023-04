Estadounidenses opinan sobre la nueva candidatura de Biden

Algunos votantes que aprueban el trabajo de Biden en los últimos dos años, durante los cuales el presidente ha tenido que hacer frente al covid, la guerra en Ucrania, la inflación y las disputas por el aborto, expresaron su preocupación después de que anunció su campaña de reelección. RFI recogió las opiniones de habitantes de Nueva York.

Por nuestro corresponsal en WashingtonEl año que viene cumplirá 81 años. Y se postulará a un segundo mandato a la cabeza de la Casa Blanca. Si bien cuenta con el apoyo de su partido, Joe Biden suscita reacciones contrastadas entre los electores. Según un sondeo reciente, el 70% de los estadounidenses no querían verle presentarse de nuevo. En Nueva York, ciudad tradicionalmente demócrata, la segunda candidatura del presidente demócrata da de qué hablar. "Su primer mandato está siendo tal y como yo lo esperaba. No ha cumplido muchas de sus promesas", dice un neoyorquino aRFI.El hombre que el balance de Biden no es totalmente satisfactorio, sobre todo en materia de protección de las libertades individuales como el derecho al aborto y los derechos de las comunidades LGBTQ.El índice de popularidad de Joe Biden se estanca por debajo del 40%. Y su edad divide: "No debería ser candidato. Tendría que encontrar a alguien que contara con todas sus facultades. Es demasiado viejo", comenta una neoyorquina.En cambio, este ciudadano estadounidense estima que Biden “es alguien que sabe cómo hacer funcionar el gobierno. Esto es lo que cuenta y no importa si le cuesta hablar o pronunciar ciertas palabras. Si ante él está Donald Trump o Ron de Santis, voto por Biden sin dudarlo antes que a esos dos payasos".A pesar de los recelos de algunos, muchos neoyorquinos creen que Joe Biden es el mejor situado para vencer a los republicanos. "Pienso que es un buen presidente, es sobrio, no es ruidoso. Prefiero votar por el diablo que hacerlo por Trump", concluye otro neoyorquino.Y la buena noticia para Joe Biden es que sigue siendo más popular que Donald Trump en las encuestas.