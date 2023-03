Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a México en las vacaciones de primavera

El famoso spring break que marca la llegada de la primavera en Estados Unidos, se ve ensombrecido este año por el llamado que hacen las autoridades a no viajar a México, tras la muerte a disparos de dos estadounidenses en Tamaulipas. Por nuestra corresponsal en Mexico, Gwendolina Duval El 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados por presuntos narcotraficantes en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado nororiental de Tamaulipas. Dos de ellos murieron, un tercero recibió un disparo y un transeúnte murió en el intercambio de disparos. La respuesta de Estados Unidos, específicamente del estado de Texas, fronterizo con Mexico, es de alerta: “El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) insta a los tejanos a evitar viajar a México durante las vacaciones de primavera. La violencia de los cárteles de la droga y otras actividades delictivas representan una amenaza significativa para la seguridad de cualquiera que cruce a México en este momento”, firma el director del DPS, Steven McCraw.Sin embargo, esta advertencia no parece competir con las ganas de disfrutar las playas mexicanas. México sigue siendo el destino favorito para estas vacaciones de primavera, en las que miles de estadounidenses cambian la ropa de invierno por el traje de baño, el bronceador y la piña colada en la mano. Los viajes se multiplican, especialmente para miles de estudiantes universitarios que buscan una estadía frente al mar a precios mucho más accesibles que en Estados Unidos.Los grandes resorts “all included” en la costa de Quintana Roo ocupan los primeros lugares en las recomendaciones para el spring break. Así que la alerta de seguridad emitida por el estado de Texas no preocupa en lo más mínimo a Jesús Almaguer, presidente de la Asociación Hotelera de Cancún: "No hemos visto una caída significativa. Estamos hablando de 34.000 turistas en este segmento de mercado, no son tantos. Se van a diluir bastante bien en las 135.000 habitaciones que tenemos en el estado”.“Más seguro que Estados Unidos”La región de Quintana Roo recibió 19 millones de turistas en 2022, en su mayoría de Estados Unidos. El aumento de la inseguridad en México sigue siendo un tema delicado para el sector y, en ese sentido, tratan de explicar a los turistas que el riesgo es mínimo: “No impacta en la afluencia de visitantes porque nuestra estrategia es definir exactamente dónde hay violencia”, explica Almaguer. “No lo negamos, pero el problema de la violencia en México está tan lejos de Cancún y la Riviera Maya como lo está de Nueva York”.En Quintana Roo, el turismo es una de las principales actividades de la economía local ya que representa alrededor del 12% del PIB del estado.Por su parte, el presidente López Obrador no duda en limpiar la imagen de su país en su discurso diario. Cuando se le preguntó el lunes sobre las advertencias de viaje de Washington a México, el mandatario dijo que su país era "más seguro que Estados Unidos".