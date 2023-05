Estados Unidos: para su gran regreso en CNN, Donald Trump multiplica los ataques

Era el gran regreso de Donald Trump en prime time en CNN, y esto no ocurría desde 2016 en este canal de noticias abundantemente vilipendiado por el expresidente. Era también la primera aparición de Trump desde que fue declarado responsable de agresión sexual por un tribunal de Nueva York. Con el corresponsal de RFI en Miami, David ThomsonDonald Trump, candidato a su reelección, fue invitado a participar en un intercambio con los votantes de las primarias republicanas en Nuevo Hampshire. Al día siguiente de su condena por agresión sexual, el expresidente se dio el gusto de aparecer en horario estelar en CNN, el canal de izquierda que tanto le gusta odiar. Y cuando la periodista Kaitlan Collins le preguntó si temía que este asunto lo desacredite ante los votantes, Trump contestó: "Al contrario. No ha hecho más que mejorar mis números en las encuestas".El exmandatario, gran favorito en las primarias republicanas, no dudó en burlarse de su víctima, que lo acusó de violación, entre los aplausos de sus partidarios. "Están haciendo esto para interferir en las elecciones. Esta mujer, no la conozco, nunca la he visto, no tengo ni idea de quién es, su perro se llama vagina", dijo.Trump sigue negándose a reconocer su derrota en las últimas elecciones presidenciales. "Las elecciones estaban amañadas", repitió una y otra vez. Y al preguntarle la periodista si se comprometía a aceptar el resultado de las próximas elecciones presidenciales, también se negó, "a menos que estas elecciones sean honestas".Ataques a Joe BidenLa elección de Nuevo Hampshire no fue casual. El estado fronterizo con Canadá es uno de los primeros en celebrar sus primarias republicanas a principios de 2024. Una victoria garantizaría a Donald Trump un valioso impulso para el resto de su campaña.Ante una audiencia de simpatizantes -electores con intención de votar en las primarias republicanas-, Trump comentó sin orden alguno una serie de temas candentes en Estados Unidos, como la inmigración y el derecho al aborto. También se mostró extremadamente evasivo sobre la guerra en Ucrania, negándose a decir concretamente si deseaba una victoria de Kiev o de Moscú. "Si yo fuera presidente, acabaría con esta guerra en un día, 24 horas", afirmó.El ex inquilino de la Casa Blanca multiplicó sus ataques contra su sucesor Joe Biden, su posible rival en 2024, afirmando que le estaba "presionando seriamente". El intercambio fue a menudo tenso en las formas, Trump insultó repetidamente a Collins, una estrella emergente de la CNN: "No es una buena persona", "no sabe de lo que estás hablando".Bajo su presidencia, el multimillonario había multiplicado sus ataques contra los medios de comunicación, y en particular contra CNN, al que calificaba de "enemigo del pueblo". En octubre pasado, el expresidente llegó a presentar una querella contra el canal, al que acusó de haberle difamado para disuadirle de presentarse a las elecciones de 2024.