Estados Unidos: El presidente Joe Biden anuncia que buscará un segundo mandato en 2024

Joe Biden anunció este 25 de abril que se presenta a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos. El mandatario demócrata hizo el anuncio en un video compartido en las redes sociales. "Me presento a la reelección", dijo este martes el presidente estadounidense Joe Biden, de 80 años, en un mensaje en Twitter acompañado de un video de más de tres minutos. ¿Su lema para buscar este segundo mandato? "Let’s finish the job", es decir, terminemos nuestro trabajo.Este 25 de abril se cumplen cuatro años exactamente de la última entrada en campaña de Joe Biden, cuando el demócrata lanzó una batalla por el "alma de Estados Unidos" y negó a Donald Trump un segundo mandato.En su video, Joe Biden denuncia los ataques cometidos por los "extremistas republicanos" contra las libertades individuales. Como en las últimas elecciones, presentará un "ticket" con su actual vicepresidenta, Kamala Harris.El principal hándicap del demócrata, cuyo índice de popularidad sigue bajo, es su edad. Nunca antes los estadounidenses habían elegido a un presidente tan anciano, y nunca antes un candidato les había pedido que le dejaran las llaves de la Casa Blanca hasta los 86 años.¿Cuáles serían las posibilidades de Joe Biden si se enfrentara a un oponente más joven en noviembre de 2024? El nombre del gobernador de Florida Ron DeSantis, una figura de la derecha dura de 44 años, ha circulado ampliamente. Pero aún no se ha declarado.