03/02/2024 · 07:28 AM

Fuerzas de élite iraníes y grupos proiraníes en Irak y Siria fueron blanco de ataques este viernes por parte de Estados Unidos en represalia por la muerte de tres soldados estadounidenses en una base de Jordania. La operación duró unos treinta minutos y fue 'un éxito', declaró la Casa Blanca. En total, se atacaron 85 objetivos en siete puntos diferentes (tres en Irak y cuatro en Siria)

El presidente estadounidense Joe Biden asistió la víspera a la solemne llegada a una base del noreste de Estados Unidos de los restos mortales de los tres militares fallecidos el domingo en un ataque atribuido por Washington a grupos apoyados por Irán. Dos horas después de que se cerraran las puertas del furgón mortuorio, el ejército norteamericano entró en acción.

Dispararon "más de 125 municiones de precisión", precisaron fuentes oficiales estadounidenses.

Irán condenó este sábado "enérgicamente" los ataques norteamericanos contra objetivos proiraníes en Irak y Siria, y denunció una "violación de la soberanía" de ambos países, en palabras del portavoz de la cancillería.

Al menos 18 combatientes proiraníes muertos

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) afirmó que al menos 18 combatientes proiraníes han muerto en el este de Siria.

Fuentes de seguridad también confirmaron a la AFP que se han bombardeado posiciones de grupos armados proiraníes en el oeste de Irak, en particular en el sector de Al Qaim, en la frontera con la vecina Siria.

Un portavoz militar del primer ministro iraquí, Mohamed Chia al Sudani, condenó estos ataques, que considera una "violación de la soberanía iraquí" y alertó sobre las "consecuencias desastrosas para la seguridad y la estabilidad de Irak y de la región".

"Nuestra respuesta comenzó hoy. Continuará en el momento y en los lugares que elijamos", advirtió Biden en un comunicado.

"Estados Unidos no busca conflictos en Oriente Medio ni en ningún otro lugar del mundo. Pero que todos aquellos que quieran hacernos daño sepan: si haces daño a un estadounidense, responderemos", añadió.

El gobierno ya dijo en los últimos días que las represalias serán múltiples, contra distintos objetivos y escalonadas en el tiempo.

Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio han sufrido numerosos ataques desde el comienzo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Los ataques suponen una "escalada significativa", según Allison McManus, del Center for American Progress. Pero, según la experta, no tendrán mucho impacto: "No hemos visto que ataques de represalias similares hayan tenido un efecto de freno".