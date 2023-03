Estados Unidos amenaza con vetar a TikTok si no se separa de su matriz china

Estados Unidos amenaza de nuevo con vetar la plataforma Tik Tok, especialmente popular entre los usuarios más jóvenes, si no se separa de su matriz china. Reino Unido también ha prohibido su uso en teléfonos gubernamentales, como ya lo han hecho Bélgica y Canadá. El ultimátum de la Casa Blanca es claro: si Tik Tok sigue siendo propiedad del grupo chino ByteDance, será vetado en Estados Unidos.La duda es si Occidente se encamina a la prohibición total de una aplicación que no para de crecer en popularidad y que ya pisa los talones a todopoderosos como Youtube, Instagram o Twitter.Nuestros dispositivos móviles son una potente fuente de información, y el principal temor es que muchas grandes empresas chinas están obligadas a reportar datos directamente a su gobierno.RFI ha conversado con Luis O. Noguerol, director de ciberseguridad en el departamento de Comercio de Estados Unidos, quien explica el funcionamiento de la plataforma de videos en materia de seguridad:“Tik Tok recolecta la información de su teléfono personal, los datos técnicos, su información, ubicación, lo que usted está haciendo en su teléfono, lo que está buscando en Internet, su edad, sus preferencias sexuales, sus preferencias desde el punto de vista de marketing. Y lo más importante: TikTok recolecta las características biométricas de todos los usuarios. Y esas características biométricas son lo que hoy tenemos como mejor protección en materia de seguridad electrónica.” Los esfuerzos por controlar al gigante Tik Tok se suman a un contexto geopolítico marcado por la reciente crisis de los globos espías chinos y el posicionamiento incierto del país asiático en la guerra de Ucrania. Pero, ¿realmente cuál es el marco jurídico que permite hacer frente a lo que Occidente considera una amenaza por parte de China? Luis O. Noguerol responde:“En la Unión Europea, las empresas que manejan datos de sus ciudadanos, están obligados por ley a proteger los datos y la privacidad de sus usuarios. Eso no existe exactamente así en Estados Unidos. Lo que estamos haciendo como gobierno norteamericano es exigir que TikTok se separe, al menos legalmente, del gobierno de China. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Pues que se podría llevar TikTok a la corte en Estados Unidos y se le podría forzar a compartir datos que ayudarían a clarificar casos criminales.”Por su parte, el gobierno chino niega toda práctica fraudulenta y alega que las amenazas de Estados Unidos atentan contra el libre mercado. “Se trata de ataques injustificados. Estados Unidos no ha aportado hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenace la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo el vocero de la cancillería china, Wang Wenbin.