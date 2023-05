Está por verse si los ucranianos atacaron Moscú con drones, dice especialista

Si se confirma que los drones que impactaron Moscú causando heridos leves fueron lanzados por los ucranianos, este hecho sería un giro mayor en la guerra en Ucrania. Fuentes ucranianas negaron estar vinculadas con el ataque. En entrevista con RFI, el especialista militar Jérôme Pellistrandi se muestra prudente sobre la identidad de los autores del bombardeo. Entrevista de Romain Lemaresquier.

Rusia reprochó a Occidente su apoyo a Ucrania que "empuja" al gobierno ucraniano a llevar a cabo ataques cada vez más "irresponsables" en referencia al ataque con al menos ocho drones este martes en la capital rusa. El ataque, según el alcalde de Moscú, causó algunos daños materiales y dejó dos heridos. Putin acusó a Ucrania de querer "aterrorizar" a la población rusa, tras el insólito ataque, y afirmó que la defensa antiaérea de la capital funcionó de manera "satisfactoria".No es la primera vez que se lleva a cabo un ataque de este tipo. A principios de mayo, hubo un ataque contra el Kremlin que también fue atribuido a los ucranianos. Pero, ¿qué tan probable es que los ucranianos estén efectivamente detrás de los ataques de hoy?"Es necesario ser muy cauteloso porque las imágenes de los impactos de los drones muestran que son drones pequeños", advierte Jérôme Pellistrandi, jefe de redacción de la revista Defensa Nacional. Este especialista francés en temas militares explica que no se utilizaron drones supersónicos ni drones con una carga muy pesada. Como son drones pequeños, "eso significa que probablemente despegaron desde territorio ruso. Moscú está a varios centenares de kilómetros del territorio ucraniano y por eso no creo que unos drones pequeños hayan podido atravesar tal distancia. Se requiere una gran autonomía para conseguirlo", precisa.Pellistrandi no descarta por completo que los ucranianos estén efectivamente detrás de estos ataques en razón de la exasperación de la opinión publica ucraniana. O para desorganizar la defensa rusa, sembrar el caos y perturbar a los rusos. Pero se muestra escéptico sobre esta posibilidad porque "los daños infligidos por los drones son extremadamente leves, especialmente si los comparamos con los ataques que tuvieron lugar, por ejemplo, el lunes 29 de mayo y esta noche en Kiev"."Hay que estar seguros de que estos ataques se llevaron a cabo bajo el mando militar ucraniano. Insisto: esto aún está por verse", recalca Pellistrandi. Tras esta aclaración, el especialista en seguridad y defensa concluye diciendo que "el nivel de exasperación en la opinión pública ucraniana es muy alto, seguirá en aumento y llegará un momento en que será extremadamente difícil contener una opinión pública que está cansada tras soportar quince meses de agresión por parte de Rusia".