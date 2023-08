Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/08/2023

Pese a las declaraciones de buenas intenciones en materia climática, el gobierno de Rishi Sunak es blanco de críticas por su política energética, que aleja a Reino Unido de las metas fijadas para las próximas décadas.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, constantemente alude a las cinco prioridades que fijó para su gobierno, en las que no aparece el plan para luchar contra el calentamiento global, pese al compromiso de cero emisiones de carbono para 2050 y los efectos cada más devastadores de las alteraciones del clima.

Por la Ley del Cambio Climático de 2008, tanto el gobierno, formado por el partido Conservador, como los otros partidos, están obligados a cumplir con esos compromisos.

Desde que Sunak está en el poder, la agenda climática parece haber tomado otro aire. Es evidente que ha tomado distancia de Boris Johnson en casi todos los aspectos y en la estrategia medio ambiental las diferencias saltan a la vista.

Johnson, por conveniencia política o convicción, estaba buscando un papel de liderazgo en esta materia, antes y después de organizar la COP26 en Glasgow, Escocia.

Sunak, pese a la polémica, no asistió a la COP27 en Egipto ni tampoco a otras cumbres.

“El gobierno dice que sus políticas son compatibles con el cero neto, pero el organismo de control independiente, el Comité de Cambio Climático, lo acusó de perder su posición de liderazgo internacional en cuestiones climáticas. Rishi Sunak parece menos comprometido que cualquiera de sus predecesores”, afirma Jill Rutter del Institute for Government.

Los expertos consultados por RFI coinciden en resaltar contradicciones del gobierno entre los compromisos adquiridos, sus recientes anuncios y sus actos.

Las nuevas licencias de la discordia

Mientras el mundo busca prohibir el uso de combustibles fósiles, por ser altamente contaminantes, el gobierno anunció que otorgará al menos cien nuevas licencias para exploración de hidrocarburos en el Mar del Norte, en Escocia.

Su objetivo es ser autosuficiente sin depender del suministro de terceros como Rusia. En este caso, Sunak, amante de los números, expone su ecuación. No se trata de renunciar a los combustibles fósiles, sino de dónde provienen.

“Casi todo el gas del Mar del Norte se ha agotado, y todo lo que encontremos tardará años, si no décadas, en llegar a la red, y no hará nada para bajar los precios de la energía porque simplemente se venderá directamente en los mercados internacionales”, afirma Leo Murray, co-director de clima de la organización Possible.

Sunak también autorizó la apertura de una mina de carbón en Cumbria, Inglaterra, que según The Guardian “liberará unas 17.500 toneladas de metano cada año”.

¿Cuál es la política medio ambiental del Reino Unido?

El gobierno diseñó su estrategia medio ambiental a 25 años que incluye, entre otros, prohibir la venta de carros de gasolina y diésel para el 2030 y que sus fuentes de energía sean completamente verdes para el 2035.

Aunque, según los expertos, es insuficiente teniendo presentes las metas y las acciones adoptadas por el gobierno.

“La estrategia necesita cubrir toda la economía, y hay áreas, como la agricultura, donde el actual gobierno no tiene un plan real”, afirma Ward.

Intentando suavizar la polémica por las nuevas licencias, Sunak prometió inversiones millonarias para dos proyectos de la tecnología que captura el carbono en la atmósfera para luego enterrarlas en el mar.

“Esta no sustituye la inversión urgente que necesitamos en energías renovables, transporte ecológico y agricultura sostenible. No debe usarse como una cortina de humo para permitir que las cosas sigan como de costumbre”, le dijo a RFI la diputada del partido Verde en Escocia, Maggie Chapman.

Por su parte, la directora del Centre for Climate Change de la Universidad de Bath, Lorraine Whitmarsh, dijo que “ésta es un pilar clave de la política climática del Reino Unido (y global), pero aún no se ha probado a escala. Por lo tanto, queda por ver si podemos poner tanta fe en ella”.

A pasos de tortuga hacia el Net cero

Los expertos resaltan que las nuevas licencias significan una demora importante hacia la meta de cero emisiones para 2050, además la falta ambición para la generación de empleos en una economía verde.

“El Comité de Cambio Climático muestra que la acción del gobierno debe ser cuatro veces más rápida en todos los sectores, excepto en el de electricidad”, afirma Whitmarsh.

Incluso pueden jugar un efecto contrario en el intento de frenar el calentamiento global.

“El anuncio es inconsistente con el objetivo de limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados centígrados. También socavará la confianza de los inversores en la economía limpia del Reino Unido”, afirma Bob Ward del Grantham Institute on Climate Change del London School of Economics.

“El gobierno ignora constantemente las súplicas científicas y políticas de las agencias internacionales, incluida la ONU, para frenar las emisiones de carbono. Los negocios como de costumbre borrarán nuestras esperanzas de alcanzar el cero neto y asegurar un futuro habitable”, sostiene Chapman.

Mientras las temperaturas en Europa son alarmantemente altas, en el Reino Unido este verano será recordado por el cielo gris y las tormentas.