Los españoles comenzaron a votar en unas elecciones donde los indecisos alcanzaron el 20% y los jóvenes se sienten cada vez más atraídos por los extremos. ‘España da la impresión de un país profundamente dividido, pero en realidad es más estable y moderado de lo que parece gracias a un acercamiento del PP al PSOE’, dijo a RFI el historiador Benoît Pellistrandi. Con información de los periodistas de RFI Diane Cambon (corresponsal) y Romain Lemaresquier (enviado especial).



España empezó a votar este domingo en unas elecciones legislativas adelantadas, en las que la derecha llega como favorita, enfrentando al presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, quien está en el poder desde 2018.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 20% de los españoles todavía estaban indecisos una semana antes sobre su voto, así como si ir o no a las urnas. La abstención también podría ser significativa entre los jóvenes. Los que finalmente se deciden a votar, escogen a su candidato en el último momento. Casi el 13% de ellos lo elige el día mismo.

Este año, más de 1,6 millones de electores votarán por primera vez en estas elecciones legislativas. Este voto joven se caracteriza por un cierto atractivo hacia los extremos. Los jóvenes españoles son cada vez más receptivos a los discursos de los partidos de extrema izquierda y extrema derecha.

Algunos quieren defender ciertos logros. Por ejemplo, Carla, 20 años, va a votar por primera vez en unas elecciones legislativas y no duda en explicar por qué dará su voto a Sumar, el nuevo partido de extrema izquierda, del cual muchos miembros provienen de Podemos, otra formación de extrema izquierda. "Voto a favor [de Sumar] por las políticas que han implementado para la comunidad LGBT, pero también por las políticas sociales, especialmente por lo que se ha hecho en los barrios obreros. Así que sí, creo que es el partido con el que estoy más de acuerdo en general", dice.

Si algunos aplauden los avances en materia de derechos de personas vulnerables y la lucha contra la violencia de género, otros jóvenes de la misma generación piensan todo lo contrario. Ángela, de 21 años, también votará por primera vez. Sin embargo, su elección se inclina hacia la extrema derecha: "Me inclino por Vox, no solo por cuestiones económicas, sino también por temas sociales como el aborto, la eutanasia y, por supuesto, el feminismo. El movimiento feminista de hoy no me representa. En mi opinión, es algo muy importante: Vox es el partido que mejor defiende a las mujeres". Otra persona dice: "Debemos movilizarnos porque tenemos miedo de que regrese la derecha. Nosotras, las mujeres, perderemos todos los derechos que hemos obtenido si Vox y el Partido Popular ganan".

Vox se niega a abordar la violencia de género, prefiriendo hablar de violencia intrafamiliar. Aun así, estas posiciones extremas atraen cada vez más a los jóvenes, como fue el caso durante el último mitin de la extrema derecha en Madrid, que atrajo a más simpatizantes que el del Partido Popular (derecha).

Si el partido de extrema derecha está en alza, es porque tiene posibilidades de llegar al poder. En efecto, el conservador Alberto Núñez Feijoo tiene como objetivo alcanzar el número mágico de 176 diputados, que le daría la mayoría absoluta de los 350 escaños del Congreso de los Diputados.

Pero si el líder del Partido Popular es considerado ganador, ningún sondeo ha previsto tal resultado para su partido. Por lo tanto, deberá recurrir a una alianza. Su único socio potencial es Vox, que se formó en 2013 a partir de una escisión del PP.

El PP se ha acercado al PSOE

Según Benoît Pellistrandi, historiador especialista en España y autor del libro "Les fractures de l’Espagne" (Las fracturas de España), existe una oposición radical "entre Sumar y Vox, entre la izquierda radical y una extrema derecha sin complejos. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista, las convergencias son en realidad más fuertes que las divergencias. De hecho, esto es lo que señala el líder del Partido Popular, quien esta semana propuso cinco pactos de Estado con el Partido Socialista. Sin embargo, cuando miramos la posición sobre Europa, la posición sobre el carácter constitucional de los diferentes derechos, incluidos los derechos de las minorías sexuales y el aborto, el Partido Popular se ha acercado considerablemente al Partido Socialista".

Para este historiador francés, "es claro que hay muchos más elementos de convergencia que de divergencia. Pero hay un discurso de crispación y un discurso de división que permite movilizar a cada bando y que da a los observadores externos y a los españoles la impresión de un país profundamente dividido, cuando en realidad tenemos un país que es mucho más estable y moderado de lo que el debate político hace parecer día a día".