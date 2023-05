Es un buen acuerdo entre sindicatos y patrones, dice dirigente sindical

El acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la patronal en España, que contempla un incremento salarial del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025, responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores tras un periodo de inflación elevada, dice a RFI Unai Sordo, secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). El llamado "Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva" (AENC), ratificado por el sindicato UGT y por las organizaciones patronales CEOE y Cepyme, consigue compensar parcialmente la fuerte escalada de precios que ha tenido lugar en España durante los últimos meses, según ha declarado a RFI Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato que debe aprobarlo este martes."Es un buen acuerdo para aumentar los salarios, lo que no solo es necesario para los trabajadores españoles, sino también para la economía española", agrega. Para el secretario general de CCOO, el aumento de los salarios permitirá mantener la demanda interna. También es una forma de intentar desbloquear los 1.400 convenios colectivos que deben renovarse en 2023.¿Sindicatos y empresarios tuvieron que ceder para llegar a este acuerdo?"Sí, el resultado es un punto intermedio que supone un fuerte aumento de los salarios", responde el dirigente de CCOO. Los sindicatos habían propuesto aumentos salariales un poco por encima de lo que finalmente se ha acordado. Por su parte, los empresarios habían propuesto aumentos inferiores y habían rechazado una cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación y a la evolución de los precios.Finalmente, se acordó un aumento del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025. Sin embargo, si la inflación supera esos números, habrá un punto adicional de aumento salarial, lo que podría resultar en un aumento total de más del 13%, según precisa Sordo.El jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, comentó que en España "hay más paz social que en la mayoría de los países de la Unión Europea". Esto es particularmente cierto si se compara a ese país con Francia, donde han tenido lugar masivas manifestaciones contra la reforma de las pensiones, incluyendo saqueos e incidentes violentos. ¿Qué piensa este dirigente sindical sobre lo que dice el primer ministro español?"En España se han producido recientemente una serie de acuerdos que han mejorado la situación para los trabajadores", aclara Sordo, tomando como ejemplo las pensiones. En 2013 se llevaron a cabo reformas de pensiones para recortarlas y el proceso de movilización fue muy intenso. De hecho, el movimiento repuntó en 2017 y 2018, cuando cientos de miles de personas protestaron en las calles. "De modo que, cuando ha habido reformas regresivas en España, también se han registrado movilizaciones", aclara Sordo.Según el secretario general de CCOO, a diferencia de Francia, lo que se ha pactado en España es una subida de las pensiones en función de la evolución de los precios. Han subido un 8,5% en este año y, además, lo que se ha pactado, en lugar de medidas de recortes como hace diez años, fue un incremento de los ingresos de la Seguridad Social. En España se van a gastar tres puntos más del Producto Interior Bruto en pensiones de aquí a mediados de siglo. Esto se debe al envejecimiento y a la pobreza de la población, así como a la jubilación de la generación del "baby boom".Para afrontar esa situación, afirma Sordo, hay dos vías: el recorte, reduciendo de forma generalizada las pensiones; o la mejora sostenida de los ingresos. "En este acuerdo hemos conseguido que sea por una mejora de la vía de los ingresos. Por eso no hay movilizaciones. No las hay porque hay un muy buen acuerdo para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras".