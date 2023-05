Erdogan pierde popularidad hasta en sus feudos

Es la "elección del siglo" para los turcos. Este domingo, 14 de mayo, se celebran en Turquía las elecciones presidenciales y parlamentarias. Recep Tayyip Erdogan, tras veinte años en el poder, vuelve a ser candidato. Frente a él está Kemal Kiliçdaroglu, líder de la coalición de la oposición. Los sondeos muestran un resultado muy ajustado entre los dos candidatos. Erdogan está perdiendo popularidad, incluso en sus tierras electorales. Reportaje de Alexis BeduEn Nurdagi, en el distrito de Gaziantep, la ciudad ya no existe desde el terremoto del 6 de febrero. El 80% de los edificios cayeron o fueron arrasados tras el seísmo. Mientras trabaja en la reparación de una excavadora, está Alí, un padre de familia de unos cuarenta años, señala el edificio donde vivía con su familia: "Cinco personas murieron allí en el terremoto", nos cuenta.Alí lleva una gorra del AKP, el partido del presidente, y es un fiel votante de Erdogan, pero este año no le votará ni en las presidenciales ni en las legislativas. "Un partido que lleva 20 años en el poder debería haber garantizado la seguridad en estos edificios. Es su responsabilidad. Hasta ahora siempre he apoyado a Erdogan, pero esta vez con mi familia no le votaremos. El gobierno es criminal, pero nosotros también somos culpables. Porque le hemos votado todos estos años y no deberíamos haberlo hecho", afirma.Nacionalistas del MHP en una emboscadaEl alcalde de Nurdagi, del AKP, fue detenido y enviado a prisión dos semanas después del terremoto. La población señala la connivencia entre las autoridades locales y algunos constructores sin escrúpulos en materia de normas urbanísticas. Hace cinco años, Recep Tayip Erdogan obtuvo el 76% de los votos en Nourda, muy por encima de su resultado global. Pero en este distrito de Gaziantep, los nacionalistas del MHP están emboscados.Sin embargo, todavía hay votantes convencidos de que Erdogan es la única solución. “Yo seguiré votando al AKP", afirma este residente especialmente afectado por el terremoto. “Cuando era niño, solíamos esperar horas para ir al hospital, a por gasolina para el coche. Era una vez a la semana. Todo eso ha cambiado. Nuestro pueblo es desagradecido. Tayip hizo lo que pudo. Respeto a toda la gente que vota a los partidos de izquierda, pero no hemos visto nada concreto de ellos, no hemos tenido ningún beneficio", afirma.Erdogan juega con su estatura, con su omnipresencia en el plano diplomático. Su programa, llamado "El siglo de Turquía", sigue atrayendo a muchos votantes.Erdogan, considerado responsable de la inflaciónEn el país, la inflación sigue rondando el 50%, según las autoridades. En realidad, es mucho más alta, según algunos economistas. Y el sobreendeudamiento de la población es masivo: los créditos impagados superan los 30.000 millones de libras turcas, unos 1.500 millones de dólares.Esta situación podría influir en el voto. “La gente estaba acostumbrada a una inflación de entre el 5 y el 10% y, de repente, tenemos una inflación del 80%, así que se lo están tomando muy mal", afirma Haluk Tukel, economista de Estambul y asesor de empresas. “Hay una pérdida de la verdad política. Los turcos solían creer mucho en lo que Erdogan les decía, pero empiezan a creerle cada vez menos. Sobre todo, desde que dice cosas que hará si es reelegido. Así que la pregunta más sencilla que todo el mundo se hace es: 'Ha sido elegido durante 20 años, ¿por qué no ha hecho todo esto?’ ”, se pregunta.El precio de las cebollas se ha convertido en un símbolo de la inflación. En el mercado de Sultanbeily, en Estambul, las cebollas cuestan 28 libras turcas el kilo y, en este bastión del AKP, las palabras de clientes y tenderos son muy duras contra el presidente saliente."Todo el mundo está esperando las elecciones, si Kemal Kiliçdaroglu llega al poder, los precios bajarán, estoy seguro", dice un vendedor. "Todos hacemos horas extras para sobrevivir. Pregunta a tu alrededor, todo el mundo hace horas extra. El gobierno actual debe marcharse, de lo contrario en poco tiempo el país se hundirá", añade un transeúnte.El presidente saliente sigue contando con el apoyo de los votantes más discretos. Si encuentran fallos en su política, aseguran que seguirán apoyándole.Por defecto quizás, pero seguirán.