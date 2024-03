Cuando restan cien días para las elecciones europeas, el eurodiputado Sandro Gozi concedió una entrevista a RFI en la que advierte sobre la amenaza que representa para el mundo libre una derrota de Ucrania ante Rusia, país que intenta desestabilizar a Europa y tiene aliados en varios partidos extremistas europeos, tanto de la derecha como de la izquierda.



RFI. Eurodiputado Sandro Gozi, usted fue elegido en 2019 en la lista francesa de La République en Marche, el partido de Macron. En el Parlamento Europeo es miembro del grupo Renew y fue ministro de Asuntos Europeos en su país, Italia. Las elecciones europeas tendrán lugar dentro de tres meses. ¿Qué importancia tienen estas elecciones en el contexto de la guerra en Ucrania?

Es fundamental para el mundo libre, para las democracias en todo el mundo, que los ucranianos ganen esta guerra que Putin ha empezado hace dos años. Putin es el enemigo de nuestros valores y de nuestras democracias. Mucho de lo que pase en esta guerra se va decidir en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Por eso son unas elecciones muy importantes para los europeos, pero también para todos los países, incluyendo los de América Latina.

RFI. Hay partidos europeos, sobre todo en la extrema derecha y en la extrema izquierda, que son acusados de apoyar a Putin. ¿Qué piensa de esto?

Sí, Putin tiene aliados muy buenos para él en Francia: el partido de extrema derecha de Marine Le Pen (Agrupación Nacional) y el de Éric Zémmour, pero también en la extrema izquierda, el partido de Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa. Putin tienes aliados en Italia con Matteo Salvini, pero también en Alemania con Alternativa para Alemania. Estamos viviendo una rivalidad muy importante y muy dura entre los amigos de la libertad, los amigos de la democracia como lo es nuestro partido, Renew, y los amigos de Putin, que son muy peligrosos. Si Putin gana la guerra en Ucrania, sería un retroceso muy peligroso para el resto del mundo.

RFI. Macron desató una polémica esta semana al afirmar que no debería descartarse el envío de tropas occidentales a Ucrania, en particular con fines de entrenamiento. Inmediatamente después, la mayoría de sus aliados, entre ellos Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, se distanciaron de sus comentarios. ¿Corrió Emmanuel Macron el riesgo de mostrar que Occidente y los europeos en particular están divididos sobre esta cuestión?

No. Macron dijo la verdad. Él ha mostrado el camino, como lo hizo hace un año, cuando otros países no querían enviar material militar, por ejemplo aviones. Está claro que no hay que mostrar debilidad ante Putin. Por eso, no hay que descartar nada. Ahora bien, como explicó luego el Presidente francés, tenemos que enviar des-minadores y formadores que enseñen a utilizar el equipo militar. Pero eso es lo básico de la estrategia. Si excluimos algo desde el principio, nos mostramos claramente débiles ante Putin, el agresor. La guerra de Putin contra Ucrania es nuestra guerra, una guerra de los europeos. No estamos en guerra contra Rusia, pero Rusia está en guerra contra nuestros valores. En Ucrania está en juego el futuro de los europeos. Así que creo que los Presidentes de la República hacen bien en mostrarse firmes.

RFI. Putin respondió a los comentarios de Emmanuel Macron en un discurso a la nación. "Los europeos deben entender que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio", dijo. También evocó una "amenaza real" de conflicto con el uso de armas nucleares. ¿Qué piensa de esta retórica bélica?

Putin está en dificultades. Tienes problemas y por eso hace declaraciones que carecen de credibilidad como ésa. Entre más endurezca su retórica, los europeos vamos a ayudar cada vez más a los ucranianos, de suerte que llevemos finalmente a Putin a la mesa de negociaciones, pero no bajo sus condiciones, sino bajo las condiciones que nosotros queremos, es decir, las de Ucrania.

RFI. ¿No hay entonces razones para preocuparse?

No, los soldados rusos no van a entrar próximamente en la Plaza de la Concorde en París.

RFI. ¿Piensa usted que la derrota de Rusia es "indispensable" para la seguridad y la estabilidad de Europa, como dijo el presidente Macron?

Estoy absolutamente de acuerdo. Derrotar a Putin y garantizar la seguridad en Europa van ligados. Rusia ha puesto en entredicho el orden de seguridad y estabilidad que hemos construido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde Helsinki. Así que tenemos que reconstruirlo todo. Tenemos que reconstruir ese orden sin Putin, y con Rusia, por supuesto. Tenemos que prepararnos para el futuro. No debemos sufrir una derrota en Ucrania. Por eso Macron ha lanzado a la comunidad política europea la idea de un nuevo foro de seguridad en el que debemos inventar el nuevo orden europeo. Y por eso hemos decidido abrir negociaciones con Ucrania para que adhiera a la Unión Europea. Obviamente, esto también implicará una reforma en profundidad de la Unión Europea.

RFI. Hay acusaciones a Moscú de llevar a cabo campañas de desestabilización en Europa. ¿Qué piensa Usted?

Sí, Rusia intenta desestabilizar a Europa. Lo ha hecho con la desinformación en el referéndum sobre el Brexit de los británicos. Lo ha hecho con una acción de desestabilización en Italia en 2017 con el referéndum sobre la reforma constitucional en Italia. Lo ha hecho en la elección presidencial francesa. Es por eso que hemos adoptado en el Parlamento Europeo una nueva ley contra la desinformación para defender nuestras campañas electorales. La desinformación rusa es muy importante en Europa hoy.

RFI. ¿Teme usted un auge de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio próximo?

No, yo creo que en estas elecciones vamos a obtener los escaños necesarios en el Parlamento Europeo para hacer una nueva mayoría pro-europea.

RFI. Por último, muchos europeos tienen pánico de una elección de Trump, quien ha dicho que no apoyará los esfuerzos de guerra contra Rusia en Ucrania e incluso que quiere la desaparición de la OTAN. ¿Qué piensa usted sobre un posible regreso de Trump a la Casa Blanca?

Es posible que gane, sí. Espero que no, pero es posible. Es posible también que Joe Biden gane las elecciones. Son unas elecciones muy abiertas. Yo viajo hoy a Washington. Voy a reunirme con los consejeros de Biden y con parlamentarios demócratas. Voy a hablar también de la situación en los Estados Unidos. Pase lo que pase, los europeos tenemos que desarrollar una defensa europea, una autonomía estratégica. No podemos depender de las declaraciones y de las acciones de Trump, que no es un amigo de Europa y que tampoco es un amigo de la estabilidad mundial.