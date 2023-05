En Rusia, ciudadanos apoyan a sus soldados y salen a la caza de espías

Drones en el interior del territorio ruso, asesinato del bloguero militar Vladlen Tatarsky... En la prensa y la televisión rusas se informa ampliamente de este clima y se insiste cada vez más en un mensaje: el de una Rusia descrita como amenazada por ataques ordenados por Kiev, apoyados por "espías del interior". En las regiones fronterizas, los ciudadanos se organizan para apoyar a las fuerzas de seguridad, de forma cada vez más firme. Por nuestra enviada especial, Anissa El JabriDe lejos, parece un alegre grupo de amigos disfrutando de los primeros rayos de sol en el bosque. De cerca, se ve a una decena de adultos cortando ramas y troncos. ¿Para enviarlos adónde? Probablemente al Donbás. Los soldados rusos los necesitan para hacer fuego, nos dicen.Carretillas o machetes en mano, ¿por qué estos habitantes de Belgorod apoyan a su ejército en su tiempo libre? "Es un sentimiento interior, personal, genético", responde Lilly, como si fuera obvio. "Los rusos han sido patriotas durante siglos. Lo hacemos porque somos rusos, eso es todo", afirma. Para Lilly y sus camaradas, como para las autoridades, sobre todo desde el comienzo del envío de soldados rusos a Ucrania, sólo hay una forma de vivir su nacionalidad rusa: apoyar al ejército.Lilly participa en diversos grupos "patrióticos" desde hace poco más de un año. No recuerda, dice, cómo se unió a este grupo en particular, probablemente "a través de grupos de internet", piensa, pero multiplica las actividades en apoyo de los soldados, "nuestros chicos"."Quien no está conmigo está contra mí"Suenan dos silbatos en el bosque. "Eso es para decir que hay peligro o que es hora de comer", ríe Oxana, la líder del grupo, con un silbato rojo al cuello. Esta cuarentona, rubia y bien maquillada, con los pies en el barro, dice que es ex policía y que ahora tiene un jefe "comprensivo con sus actividades".Mientras el grupo se afana en empezar a comer, Oxana explica que para ella hay un antes y un después de la "operación especial", como la llama el Kremlin. "Mis ex amigos, los que no querían comunicarse conmigo, los que no me apoyaban, ya no son mis amigos", dice. "Todo eso pertenece al pasado. Toda mi familia está aquí, todos mis amigos están aquí, mi vida personal está aquí. Quien no está conmigo está contra mí, y quien está contra mí está contra Rusia. Así que no tiene sitio aquí, que se vaya donde quiera", asevera.Oxana y su grupo hacen algo más que serrar leña los fines de semana: patrullan su ciudad y la región, entrenándose para defender las fronteras, detectar comportamientos sospechosos y luchar. "Nos entrenamos en un campo de tiro. Estudiamos tácticas, cómo entrar en combate correctamente, cómo mantener una posición, dónde y cuándo moverse, y cuándo no. También recibimos formación médica y sobre armamento. Para las armas: montaje, desmontaje, disparo. En medicina, cómo prestar primeros auxilios, cómo evacuar correctamente a los heridos. Hacemos esto una media de uno o dos días a la semana", cuenta Oxana.No se trata de detener a alguien; la norma es llamar a la policía. "Nos han dejado claro que no tenemos derecho a utilizar la violencia, ni a restringir ninguna libertad de movimiento. Sólo la policía puede hacerlo", afirma Evgeny. Extremadamente activo y en contacto con todos los grupos de la región que se definen como "patriotas", añade: "Todas las rutas están coordinadas [con las fuerzas de seguridad, la policía o el ejército, nota del editor]. Cada salida, cada patrulla está coordinada, y tenemos que notificarlo todo. Tenemos un número de teléfono al que llamar si queremos pasar información". En relación con la policía y/o el ejército, se supone que estos ciudadanos desempeñan así un papel complementario. Otros, también presentados como "ciudadanos voluntarios", desempeñan un papel mucho más avanzado."Una organización no tradicional"Unos kilómetros más adelante, en un rincón entre los árboles, una furgoneta oscura con los cristales tintados se detiene. Un hombre encapuchado baja silenciosamente. Una palabra discreta y cuatro hombres armados y enmascarados saltan a su alrededor. Durante toda la entrevista, nos rodean de espaldas a nosotros, escudriñando los alrededores. ¿A qué se dedican?"Entrenamos a gente para la defensa de la región de Belgorod, pero no sólo para la defensa. Ya hemos participado en cinco conflictos y llevamos más de 20 años dedicados a esta actividad. Seleccionamos a los voluntarios, entre una o dos personas de cada 300 pasan nuestras pruebas. Hay criterios psicológicos, morales y físicos. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte, a defender a tu país y a tus seres queridos, y no sentir lástima de ti mismo. Es lo que se exige, por ejemplo, a los grupos de patrulla especializados en la captura de saboteadores", explica un hombre que se presenta como jefe de esta "organización no tradicional"."Así que nuestra tarea es ver si un hombre está preparado para todo, para salir hoy y no volver nunca más a casa. Es una exigencia alta. Así que esta persona tiene que tener entre 18 y 25 años y ser especial, y tener un entrenamiento especial. No les diré lo que es exactamente. Pero es muy largo, puede ser un año o año y medio, 17 horas al día", prosigue.El entrenamiento ya habría comenzado "en diferentes lugares" y estos hombres no están, dicen, entrenando sólo a ciudadanos voluntarios para tareas especiales en defensa de su ciudad; otros están "realizando tareas a lo largo de las nuevas fronteras" (entiéndase, las de las regiones anexionadas el pasado septiembre). No se menciona cuántos y desde cuándo.Velocidad superiorEn la parte trasera de sus uniformes, una palabra en mayúsculas: "Smertch", acrónimo ruso de "Смерть шпионам!", que significa "¡muerte a los espías!". La referencia sigue siendo escalofriante hoy en día: era el servicio de contrainteligencia militar soviético, fundado en 1943 y disuelto oficialmente en 1946. Dependiente directamente de Stalin, se encargaba de eliminar a todos aquellos considerados traidores, espías o desertores. También se considera al Smertch responsable de la detención y envío al gulag de Solzhenitsyn, tras haber leído su carta privada en la que el escritor criticaba a Stalin.El mensaje a los que se oponen a la operación especial de Vladimir Putin, tanto desde fuera como desde dentro, es claro: Rusia tiene la intención de ponerse rápidamente en marcha para movilizar y militarizar a sus ciudadanos, y en su lucha contra todos los que considera enemigos, será implacable.Dos días antes de que este grupo fuera presentado a RFI, uno de los propagandistas más famosos de Rusia dijo en una emisión en su canal de Telegram: "Creo que es necesario revivir a Smertch. Creo que no hay otras opciones y que no puede haber ninguna". El grupo "Smertch Crimea" ya fue creado en noviembre de 2021 por un bloguero, Alexander Talipov. Al lanzar su proyecto, anunció la creación de un "Registro de rusófobos, ucronazis y traidores".Otros en Moscú abogan por una mayor participación ciudadana. ¿Por qué no confiar la protección de las fronteras a ciudadanos voluntarios? Esta propuesta fue formulada el martes 25 de abril por una importante figura de la Duma. Para Andrei Kartapalov, jefe de la comisión de defensa, "es necesario confiar a ciudadanos que se hayan alistado voluntariamente en un escuadrón popular la protección de la frontera estatal para proteger al país de los intentos de sabotaje procedentes de Ucrania [...]. Involucrar a la población local de forma voluntaria, en mi opinión, es bastante realista y comprensible. Esto se practica en muchos países. En otras palabras, confiamos en nuestra población en cuanto a la responsabilidad de la seguridad de nuestras zonas fronterizas".Una "operación especial" omnipresenteEn la primavera de 2022, las fuerzas rusas seguían controlando Járkiv y Jersón, Mariúpol se encontraba en los últimos días del asedio a la fábrica de Azovstal, pero la mayor parte del país aún podía ignorar una lejana "operación especial", apartar la vista de las pantallas de televisión y de las bombas y misiles en Ucrania, y volver al ritual de los primeros fines de semana en la dacha. Hoy, en Belgorod, no hay una sola calle sin una palabra recién pintada que indique la dirección de los refugios antiaéreos. Incluso la ciudad siberiana de Cheliábinsk ha convocado un concurso para elegir el mejor refugio.En los trenes desde las ciudades fronterizas ucranianas o cercanas a los territorios anexionados hacia el interior del territorio ruso, se ven soldados en gran número desde esta primavera. En la barra del vagón comedor, tumbados en espeso silencio en las literas, mirando al techo en busca de sueño o al teléfono, son los que están en rotación o al final de su contrato. En Moscú han aparecido en las calles puestos de reclutamiento del ejército. Incluso en las estaciones de los distritos centrales hay pegados carteles que invitan a "una nueva profesión, defender a tu país".Ya nadie en Rusia puede ignorar los combates. Tras la movilización parcial de septiembre de 2022, ahora se trata menos de convencer a la opinión pública que de reclutar más hombres para el ejército y, sobre todo, de intentar, paso a paso, que la población siga un poco más concretamente a su líder.