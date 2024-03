Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/03/2024 · 06:28 AM

Nuestro corresponsal Ray Sánchez recogió lo testimonios de algunos ciudadanos en Lisboa sobre las elecciones del próximo domingo en Portugal, en medio del descontento social con la clase dirigente y la inflación, lo que hace temer el aumento del voto por la extrema derecha, como indican todos los sondeos.

Portugal celebra este próximo domingo 10 de marzo elecciones parlamentarias, convocadas el pasado mes de noviembre tras la dimisión del primer ministro socialista, Antonio Costa, por la detención de su jefe de gabinete debido a un caso de corrupción. Ahora los socialistas tendrán difícil revalidar gobierno mientras la extrema derecha de André Ventura crece avivando un discurso xenófobo.

Berta es vendedora de pan en el mercado de Arroios, en Lisboa. Últimamente no vende mucho. "Es una penuria", lamenta la mujer tras el mostrador. Se queja de que los productos básicos son cada día más caros y los salarios y pensiones no suben al mismo ritmo. Berta está desencantada con la clase política y todavía no sabe si votará en las elecciones del próximo domingo. Su vecina en el mercado, Luisa, lleva 50 años despachando fruta. Ella hace en cambio un llamamiento a acudir a las urnas y provocar un cambio que acabe con la "corrupción de la clase política".

Luis, su marido, nos dice que "la inmigración está descontrolada", tal y como afirma la extrema derecha del partido Chega, que crecerá en estas elecciones, según todos los sondeos. Luis no sabe si votará a esta formación liderada por André Ventura, aunque "con certeza" no votará a los socialistas, que actualmente gobiernan Portugal en solitario tras lograr una mayoría absoluta en las elecciones de 2022.

A unos metros, en una cafetería del mercado, el economista Fernando Ribeiro lee el periódico y admite que la situación es "muy difícil". Los datos macroeconómicos del país son buenos, pero la gente no tiene esa percepción por el incremento del precio de la vivienda y de los alquileres. Fernando quiere que ganen los socialistas, aunque no tiene claro qué ocurrirá el domingo. "Hay muchos indecisos", advierte. En su opinión, el discurso xenófobo "no tiene sentido" en un país como Portugal.

A Ana Batalla, otra tendera del mercado, le preocupa la situación de la sanidad pública. "No tenemos médicos de familia, hay que recurrir a la salud privada y mucha gente no tiene dinero", lamenta. A ella la entristece que los jóvenes de su país tengan que emigrar. "Los salarios son muy bajos, y es muy triste que un país no de calidad a sus ciudadanos", agrega Ana en su puesto de quesos y embutidos.