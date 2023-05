En la reintegración de Siria a la Liga Árabe planea la sombra de Pekín

Para Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense de Madrid, lo que demuestra la reintegración de Siria a la Liga Árabe, a pesar de las acusaciones contra el régimen sirio por crímenes contra la humanidad, es el creciente papel de mediación que está desempeñando China en la región con la mira puesta exclusivamente en sus intereses económicos.

En 2011, la Liga Árabe excluyó a Siria debido a la represión al levantamiento popular, lo que degeneró en una guerra que se ha costado la vida de cientos de miles de personas. El fin de semana, los cancilleres árabes acabaron de decidir por unanimidad reintegrar al régimen sirio en la Liga Árabe.La decisión se produce en un contexto de reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, así como en un momento en el que el presidente sirio, Bashar-al-Asad, necesita con urgencia fondos para la reconstrucción del país. Preguntamos al profesor Ignacio Álvarez Osorio si la Unión Europea podría seguir el ejemplo de la Liga Árabe contribuyendo de igual forma a ese propósito."La Unión Europea y Estados Unidos siguen considerando que el régimen de Bashar al-Assad debe responsabilizarse de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha perpetrado en el curso de la última década", dice Álvarez. No solo eso, también debe dar pasos para restablecer el diálogo con la oposición siria.La UE queda descolocadaEl especialista recuerda que así lo establece la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad, la cual incluye elecciones libres, transparentes, democráticas y bipartidistas. Esta resolución también menciona la salida de los presos políticos de las cárceles y el retorno de los refugiados. Por eso, según él, "la Unión Europea ha quedado un tanto descolocada" con la decisión adoptada por la Liga Árabe, pues el régimen sirio no se ha comprometido en ningún momento a cumplir con las condiciones que habían establecido la Unión Europea y Estados Unidos.En estos 12 años de guerra en Siria, el principal aliado del presidente sirio, Bachar al-Assad, ha sido Putin. ¿Es la reintegración de Siria a la Liga Árabe un triunfo para el mandatario ruso?"No, no es un triunfo de la Rusia de Putin", responde Álvarez. Para este especialista en estudios árabes, se trata más bien de un paso hacia la entrada de China como mediador en los conflictos regionales. "Algo está cambiando en la región y yo lo atribuiría más a la influencia creciente de China que al papel menguante de Rusia. Sobre todo, a la normalización de relaciones entre China, Arabia Saudita e Irán, que puede tener como resultado la pacificación de los conflictos en la región, no solo en Siria".Sobre la mediación de PekínAhora bien, ¿qué decir de la mediación china? ¿Se puede confiar en el rol de mediación de Pekín para que los crímenes del régimen sirio no queden impunes?Para Álvarez, está claro que "China prioriza sus relaciones comerciales" y aspira a convertirse en el primer socio comercial de los países del Medio Oriente. No hay pues en la política exterior china ninguna consideración con respecto a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Lo que le interesa a Pekín es desarrollar poco a poco más vínculos con los países de la región, sobre todo con los productores de petróleo y de gas. Sin excluir la posibilidad de que esos países árabes también importen productos de China.La otra consecuencia de esto es ir "desplazando a Estados Unidos", que había sido el principal garante de la seguridad en la región desde la Segunda Guerra Mundial. "Todo parece indicar que nos dirigimos hacia un mundo multipolar en el que China va a tener cada vez más peso y protagonismo en la región, mientras que Estados Unidos va a ir perdiendo la posición tan privilegiada que había mantenido durante décadas".