01/07/2024 · 07:47 AM

En las últimas semanas, Hezbolá ha aumentado la frecuencia y la escala de sus ataques contra el norte de Israel, que amenaza con una operación militar a gran escala en el sur del Líbano. Tras ocho meses de guerra, quienes no se encuentran entre los desplazados a ambos lados de la frontera viven con el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado y de que se avecine una guerra.

En el lado israelí de la frontera con Líbano, en Kiryat Shmona, Illana pasa la mayor parte del tiempo en su refugio antiaéreo. En esta pequeña habitación con puerta blindada, esta israelí ha instalado Internet, ha trasladado una cama, su ropa, cosméticos, medicinas y víveres. "Todo lo que necesito está aquí. No tengo que ir a buscar cosas. Incluso he dejado algunas maletas por si tengo que irme deprisa", explica.

Esta jubilada de 65 años se marchó cuando evacuaron la ciudad donde vive, el 20 de octubre, cuenta nuestra corresponsal especial en Kiryat Shmona, Alice Froussard. Pero decidió regresar dos días después por decisión propia: "Una amiga me dijo hace un rato: 'No sé si eres valiente o estúpida'. Le respondí que ninguna de las dos cosas: tengo miedo, pero al menos tengo la sensación de alivio de estar en casa. Cuando estoy detrás de esas puertas, me siento segura”.

La guerra total como única solución

Según Illana, el único problema en esta guerra de desgaste entre Hezbolá e Israel es el gobierno israelí, que está jugando un juego peligroso al provocar a Líbano y empujarlo a una escalada.

Pero en Kiryat Shmona no todos tienen la misma opinión. Otros, como Rami, veterinario, son más partidarios de la guerra. "Cada vez nos dicen que será la semana que viene, el mes que viene, y siempre es lo mismo. Creo que quieren un acuerdo, pero no sé si la solución en el norte conducirá a un acuerdo porque Hezbolá no nos quiere allí". Como él, muchos esperan una guerra total, que consideran la única solución, cueste lo que cueste.

Cascos azules atrapados en la frontera

Marcada por una línea azul, la frontera entre Líbano e Israel fue trazada por las Naciones Unidas. Más de 10.000 soldados de todo el mundo llevan a cabo una misión de mantenimiento de la paz en el marco de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). Pero su mandato no les permite intervenir, sólo supervisar. Como resultado, ahora se encuentran atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hezbolá.

En el lado libanés de la frontera, el contingente español de 670 efectivos de la FINUL patrulla la ultrasensible frontera. Al sur del río Litani, una patrulla dirigida por el teniente coronel español José Irisarri se dirige a Kfar Kila, informa nuestra corresponsal en Líbano, Sophie Guignon.

Dirección, la Línea Azul, la frontera entre Líbano e Israel, en el centro de los enfrentamientos entre los combatientes de Hezbolá y el Estado hebreo.

"Las patrullas son la única forma de impedir que un ejército irregular se establezca abiertamente en la región, lo que aumentaría el riesgo de una guerra abierta", explica José Irisarri. En el pueblo de Kfar Kila, pasan los edificios en ruinas. "Es el pueblo más atacado por los israelíes", dice el coronel español. De repente, el primer blindado de la patrulla dio media vuelta, acababa de llegar una orden y tuvieron que refugiarse urgentemente en la base más cercana. El coronel José Irisarri habla de un nivel de alerta 2, lo que generalmente significa que es a petición del ejército israelí. Pocos minutos después de la salida de la patrulla, Kfar Kila fue bombardeada de nuevo por el Tsahal.

A pesar de la presencia de 10.000 soldados de la ONU, esta zona fronteriza es ahora un polvorín que podría incendiar Oriente Próximo. El intercambio de disparos ha obligado a huir a decenas de miles de habitantes de las zonas fronterizas del sur de Líbano y el norte de Israel.