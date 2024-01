Vidas destrozadas, palestinos e israelíes traumatizados. 9.000 soldados israelíes han buscado ayuda psicológica desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre. En la Franja de Gaza, la violencia no tiene precedentes y la conmoción es inmensa para los civiles: escenas de caos, cadáveres desgarrados, pérdida de seres queridos y hambruna. ¿Cómo superar lo insuperable? Un psicólogo de Gaza lo explica.

Por Sami Boukhelifa

Antes de la guerra, Mohammed Hafez Al-Sharif dirigía una clínica de atención psicológica en la ciudad de Gaza. "Cuando entró en vigor la tregua entre Israel y Hamás, a finales de noviembre, pude ir a mi clínica, cerca del hospital Al-Shifa de Gaza. Y descubrí que había quedado completamente destruida".

Cuando se reanudaron los combates a principios de diciembre, el padre de familia también perdió su casa. "Por desgracia, bombardearon nuestra casa mientras estábamos en ella. Sentí una gran impotencia. Tenía a mi hijo menor en brazos. Y mis otros dos hijos, entre lágrimas, me miraban con ojos de despedida. Fue el momento más duro de mi vida. No le desearía un trauma así ni a mi peor enemigo. No poder proteger a tus hijos como padre… Es terrible".

Sigue ayudando a sus pacientes a pesar de su propia situación

Mohammed es un clínico y un paciente que necesita ayuda psicológica. ¿Cómo se puede ayudar a los demás cuando uno mismo se ha visto afectado? "Intenté que mis hijos hablaran del shock por el que habíamos pasado. Les pedí que se expresaran a través de dibujos. Pero la sucesión de tragedias y violencia lo hizo imposible. Mientras trabajábamos en el primer trauma, hubo nuevos bombardeos. Ahora los niños sufren traumas complejos", asegura.

A pesar de ello, esta profesional de la salud mental no se rinde. "Intento calmar sus miedos y el terror que sienten. Pero no me voy a mentir, los niños han sufrido un shock muy profundo. Las escenas que presenciaron, lo que vivieron, el hecho de que escaparan milagrosamente de la muerte… no son acontecimientos de los que se salga ileso. Han perdido familia, amigos, conocidos… Y antes de empezar a ocuparte de ellos psicológicamente, tienes que proporcionarles lo básico: un techo, comida y agua… Pero no tenemos nada de eso", se lamenta Mohammed Hafez Al-Sharif.