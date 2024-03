La Franja de Gaza padece hambre. Hay una terrible escasez de alimentos en el territorio palestino, acordonado por Israel. Los niños son las primeras víctimas de la desnutrición. A principios de marzo, un equipo de la OMS constató la muerte de diez niños por desnutrición.’En Gaza si no tienes dinero, te mueres de hambre', dice un padre de familia. Informe de nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa, y en Gaza, Rami Al Meghari

En un garaje en el centro de la Franja de Gaza viven desde hace unos días Mahmoud, su mujer y sus hijos. Su casa fue destruida hace varios meses. Así que pasaron el invierno en la calle, huyendo de los bombardeos israelíes. Pasaron por Gaza, Dir Al Balah, Rafah y finalmente Maghazi. "Alguien se apiadó de nosotros y nos acogió en este garaje", dice el padre de familia, aliviado de haber encontrado un techo para sus hijos. El problema ahora, si embargo, es alimentarlos.

"A partir de ahora, es muy sencillo: si tienes dinero, comes. Si no tienes dinero, te mueres de hambre. Es una verdadera hambruna. No hay trabajo. Soy un simple trabajador, nunca he podido ahorrar dinero. Siempre he trabajado día a día para alimentar a mis hijos. Y ahora estoy mendigando para que la gente me dé pan", prosige este padre.

En el cielo hay drones israelíes. Sobrevuelan constantemente la Franja de Gaza. En tierra, el territorio también está controlado por el ejército israelí. Los camiones de ayuda humanitaria llegan muy despacio, pero las necesidades son inmensas.

"La ayuda alimentaria que se distribuye en Gaza es insignificante", lamenta el padre. "Las raciones distribuidas apenas alcanzan para alimentar a un gato", explica Mahmoud. "Mi hija mayor tiene seis años. Tengo un niño de cuatro años y otro de dos que necesita pañales. Se ha pasado los últimos tres meses sin pañales. Está desnudo día y noche, por dentro y por fuera. Un paquete de pañales costaba 3 dólares, ahora cuesta 50″, dice.

Zarpa de Chipre primer barco con ayuda humanitaria

El primer barco en utilizar un corredor marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria zarpó este martes hacia el territorio palestino, amenazado por la hambruna, indicó a la AFP la oenegé española a la que pertenece la embarcación.

El barco "Open Arms", que lleva el mismo nombre que esta organización española, salió del puerto chipriota de Lárnaca alrededor de las 06h50 GMT, dijo Laura Lanuza, portavoz de esta oenegé que normalmente rescata migrantes en el Mediterráneo.

El barco transporta alrededor de 200 toneladas de alimentos como arroz, harina o conservas, que distribuirá en Gaza la organización World Central Kitchen (WCK), del chef hispano-estadounidense José Andrés.

"La ayuda brindada por WCK ha zarpado hacia Gaza en el barco 'Open Arms'", confirmó la organización en un mensaje en la red social X, indicando que "trabaja para enviar tantos barcos como sea posible".