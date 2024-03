Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/03/2024 · 11:28 AM

La ayuda humanitaria sigue escaseando en Gaza. Los camiones llegan muy lentamente y son controlados por soldados israelíes antes de entrar en el enclave palestino. Un informe de nuestra enviada especial Murielle Paradon desde Nitzana, en la frontera entre Israel y Egipto. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, denunció que 20 personas murieron por disparos de las tropas israelíes contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria, unas acusaciones negadas por Israel.

Una treintena de camiones cargados de ayuda humanitaria están bloqueados frente al puesto de control de Nitzana. Bajo un sol abrasador, los conductores, desocupados, esperan. Mohamed Mahmoud, ciudadano palestino de Israel o árabe-israelí, es uno de ellos. Su carga viene de Jordania, nos dic. La recogió en la frontera jordana para llevarla de vuelta al sur de Israel, a la otra frontera, con Egipto.

"El paso fronterizo está aquí. Entras con tu camión. Transferimos la mercancía a otro camión de Egipto, que pasa un control. La ayuda se va luego a la ciudad de Rafah”.

Pero para llegar a Rafah, el camino es largo y lleno de trampas. Mohamed Mahmoud ya ha estado retenido hasta seis días en Nitzana, debido a las manifestaciones de extremistas israelíes que quieren impedir el paso de ayuda humanitaria a Gaza.

"No estoy en contra de los manifestantes. Ellos no tienen otra forma para pedir la liberación de sus rehenes en Gaza", afirma. “Pero no es posible bloquear el paso todo el tiempo. Allí, en Gaza, también hay gente inocente que necesita ayuda. Tienen derecho a comer, ¡tenemos que llevarles comida!", insiste.

"Los manifestantes pueden contar con la simpatía de la policía israelí", acusa el conductor. "Los policías israelíes son los que deciden si desbloquean o no el paso de los camiones". La ayuda humanitaria a Gaza está sujeta, dice, a la buena voluntad de los israelíes.

Israelí niega haber atacado a una multitud que esperaba ayuda

El ejército israelí negó este viernes haber atacado a una multitud que esperaba ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza, según informó en un comunicado.

El Ministerio de Sanidad de Hamás informó que 20 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por "disparos israelíes" contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza.

"Las fuerzas de ocupación israelíes atacaron una concentración de ciudadanos que esperaban ayuda humanitaria (en una rotonda de la ciudad de Gaza). El número de víctimas trasladadas al hospital de Al Chifa ha aumentado a 20 muertos y 155 heridos", ha declarado el ministerio, que anteriormente había informado de 14 muertos.

En el hospital, un corresponsal de la AFP vio muchas ambulancias que transportaban cadáveres y personas con heridas de bala. La ONU teme una hambruna generalizada en el territorio asediado por Israel, sobre todo en el norte, de difícil acceso, donde viven actualmente unas 300.000 personas.