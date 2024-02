Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/02/2024 · 11:49 AM

El artista disidente ruso Andréi Molodkin, propietario de un centro de arte experimental en Francia, ha anunciado que destruirá varias obras maestras si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, muere en prisión.

La instalación de Andréi Molodkin se encuentra en el sur de Francia, en Maubourguet, en el departamento francés de Hautes-Pyrénées. Instalada en el corazón de la "Foundry", el centro de arte experimental que creó hace 10 años, una caja fuerte de 22 toneladas alberga varias cajas de madera contrachapada. Molodkin afirma que estas cajas contienen 16 obras de Pablo Picasso, Andy Warhol, Rembrandt y otros artistas más contemporáneos (Andrés Serrano, Santiago Sierra, Sarah Lucas), con un valor estimado de 45 millones de euros.

Dentro de la caja fuerte: un mecanismo que conecta dos barriles, uno con polvo ácido, el otro con un acelerador que puede causar una reacción química lo suficientemente fuerte como para convertir el contenido de la caja fuerte en escombros en dos horas. El mecanismo está conectado a un temporizador de cuenta atrás, que se reiniciará cada vez que los familiares de Julian Assange puedan dar noticias de él y afirmar que sigue vivo.

"Menos libertad de expresión"

"Este es un mecanismo similar al utilizado por la CIA en la década de 1970 para destruir documentos", dijo Molodkin a la radio FranceInter. "Cada 24 horas, alguien tiene que darnos una prueba de la vida de Julian Assange. Si Assange muere, las obras serán destruidas. Si es liberado, las obras también serán liberadas. Los términos de la negociación son simples". "Cuanto más reprimen a Assange, menos libertad de expresión hay en el mundo. Y sin esa libertad, no hay futuro para los artistas", dijo Molodkin.

Según Andrei Molodkin, el plan se lanzará este viernes 23 de febrero. "No estoy tratando de destruir el arte, y no creo que tenga que hacerlo", dijo en declaraciones a The Guardian. El artista aclaró que cámaras estarán instaladas dentro y fuera de la caja fuerte. Las imágenes serán retransmitidas en directo por internet.

El fundador de Wikileaks está encarcelado en Londres desde abril de 2019 y espera su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión por publicar miles de documentos confidenciales. Estos 20 y 21 de febrero de 2024, la Justicia británica examina su apelación final en contra de su extradición.

"Un escudo artístico"

El proyecto de Molodkin, llamado "Dead Man’s Switch", está respaldado por la esposa de Julian Assange. En declaraciones a The New Yorker, Stella Assange dijo que era "una especie de escudo humano, pero en forma de arte. Un escudo artístico".

Giampaolo Abbondio, propietario de una galería de arte en Milán, afirmó al canal de televisión británico Sky News que había proporcionado una obra de Picasso porque "es más relevante para el mundo tener un Assange que otro Picasso".

El artista insiste por su parte en que su instalación es colectiva, ya que ha pasado los últimos seis meses convenciendo a los coleccionistas para que le presten obras que les serán devueltas después de la liberación de Assange.

Andréi Molodkin ya había impresionado al presentar un retrato de Vladimir Putin llenándose con la sangre de los voluntarios ucranianos.