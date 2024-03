Your browser doesn’t support HTML5 audio

El oro tiene el viento en popa. El metal más preciado batió el jueves un récord histórico con más de 2.200 dólares por onza. El lingote de un kilo alcanzó los 65.000 dólares. Desde mediados de febrero, el precio del oro ha subido casi un 12%. Los franceses están vendiendo como nunca sus joyas y están invirtiendo en el oro como forma de ahorros.

En la tienda de compra-venta de oro Godot et Fils de París, Jean-Pierre, un francés jubilado, espera su turno. “Tengo joyas de familia muy antiguas que se estaban empolvando en un cajón. Acordamos venderlas porque no sirve de nada guardarlas. Así que usaremos el dinero para complacer a nuestros hijos, a nuestros nietos, con alguna cena en un restaurante. No viene mal en el contexto actual”, confiesa.

Cuando lo atienden, saca un anillo, un collar y un par de aretes. Sale de la tienda satisfecho. Por ellos ha recibido 440 euros. Cuenta que lo motivó básicamente la cotización del oro. “Es un valor refugio, una buena oportunidad”, agrega.

Jean-Pierre no es el único en vender su oro, al contrario. David Knoblauch, responsable del local de Godot et Fils, explica que “hace diez años, apenas realizabamos una decena de transacciones al día”. Hoy en día, registra hasta 80 al día. “Es algo nunca antes visto. No paramos de trabajar”, dice.

El oro es una inversión segura. Aumenta la cantidad de personas que lo compran porque les parece más interesante que una inversión bancaria.

A nivel mundial, todo comenzó el pasado 13 de diciembre, cuando el presidente de la Reserva Federal estadounidense Jerome Powell decidió mantener los tipos de interés, vaticinando incluso reducciones de las tasas en 2024.

De forma casi automática, el mercado del oro reaccionó y siguió su ascenso hasta alcanzar cotizaciones históricas. Los analistas de JP Morgan pronostican que podría alcanzar los 2.300 dólares por onza de aquí a final de año.

Un contexto geopolítico

La economía actual no es forzosamente la más beneficiosa. Según Andrea Tueni, el responsable en Francia de las actividades de mercado en Saxo Bank, las tasas de interés siguen altas y el dólar fuerte.

Pero en un contexto geopolítico angustiante, es práctico tener un valor de refugio desvinculado a la economía real, dice Jean-François Faure, presidente de la plataforma de compra-venta Aucoffre.com.

Durante la crisis de la Covid-19, y luego con la guerra en Ucrania y la inflación, la incertidumbre pesa en los mercados. Inversores, bancos y ahorradores han acudido al oro.

El otro factor es China. El país ha tenido históricamente alta demanda de oro. La población suele comprar más medida que se acerca el año nuevo chino. En 2023, el Banco Central chino aumentó sus reservas con 225 toneladas de oro.

Lo vemos con India o Arabia Saudita: la mayor demanda proviene de economías emergentes, que intentan diversificar sus inversiones y encontrar alternativas seguras.

