En Austria, una ley que entra en vigor este 1 de febrero permitirá la rehabilitación e indemnización de miles de personas condenadas por su homosexualidad. Aunque la homosexualidad fue despenalizada en el país en 1971, hasta la década de 2000 hubo excepciones legales discriminatorias que condujeron a la condena de miles de austriacos.

Por el corresponsal de RFI en Viena, Isaure Hiace

En 1999, Michael Woditschka, de 19 años, tuvo un breve romance con un chico de 17 años. Tiempo después, para su sorpresa, recibió una citación de la policía. Fue durante su interrogatorio, que calificó de humillante, cuando descubrió que la edad de consentimiento estaba fijada en 18 años para las relaciones sexuales entre hombres.

Así será en Austria hasta 2002, aunque la edad para las relaciones heterosexuales está fijada en 14 años. Por lo tanto, Woditschka fue multado, y 25 años después, el sentimiento de injusticia permanece.

"Marcados con hierro caliente"

"Me llevaron ante una institución estatal no porque cometiera un asesinato, sino porque traté de amar, de vivir. Y lo peor era que todo el mundo podía saberlo. Si hubiera solicitado un trabajo y me hubieran pedido antecedentes penales, entonces habrían leído que había practicado fornicación con un menor y no habría conseguido el trabajo. Tuve la suerte de que no sucediera, pero muchos lo vivieron. Fueron estigmatizados, marcados con hierro caliente y muchos estuvieron en prisión", cuenta.

Ahora puede reclamar una indemnización de hasta 3.000 euros. Pero lo importante para él es la disculpa de la República Austríaca. "Es bueno que un ministro de Justicia diga hoy: 'Lo sentimos y es importante para nosotros como Gobierno que los homosexuales sean tratados por igual, incluso por el Estado'. Es aún más importante porque hay algunas personas a las que les gustaría volver atrás", estima Woditschka.

Hoy en día, 11.000 personas son elegibles para esta rehabilitación.