Emmanuel Macron defiende su impopular reforma de pensiones en cadena nacional

En una entrevista televisiva este miércoles, Emmanuel Macron defendió haber impulsado una "reforma necesaria" del sistema de pensiones francés. El mandatario indicó que, tras haberla adoptado por decreto, la ley debía "entrar en vigor de aquí al final del año". Lejos de cerrarse este capítulo, el país se prepara a que la olla estalle. "Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla", declaró Emmanuel Macron, este miércoles 22 de marzo en una entrevista con las cadenas de televisión TF1 y France 2.Macron indicó además que deseaba que la nueva ley entrara en vigor “de aquí a finales de año”.El mandatario se expresó públicamente por primera vez desde que el gobierno decidió adoptar la cuestionada reforma, saltándose el voto de diputados en la Asamblea Nacional, a través de una herramienta constitucional denominada 49.3.Una movida que echó leña al fuego social y desató la ira de los manifestantes, que llevan movilizados en las calles desde el mes de diciembre.Al respecto, el presidente aseguró: “No toleraremos ningún desbordamiento”, tras dos noches consecutivas de disturbios en varias ciudades del país.La oposición de izquierda y el sindicato de magistrados han acusado a las autoridades de haber realizado detenciones arbitrarias.Macron calificó a los manifestantes de “sediciosos”. Los comparó con las masas que participaron en el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021.Rechazo de los sindicatosPor otro lado, el presidente señaló que mantenía como primera ministra a Elisabeth Borne, después de que fallara una moción de censura contra el gobierno en la Asamblea Nacional.En la reunión que el martes sostuvo con miembros del oficialista Renacimiento, Macron advirtió que no remodelará su gobierno, ni disolverá el Parlamento. Tampoco someterá a referendo su reforma. Apaciguar la situación sin precipitaciones fue la consigna que dio a los diputados de su partido.En esta entrevista televisiva, el mandatario ha optado por un formato de pregunta respuesta de dos periodistas: una forma de hacer ver su disposición a ser cuestionado, cuando semanas atrás rechazó reunirse con las organizaciones sindicales que pedían dialogar directamente con él.Sus declaraciones "un desprecio para los millones de personas que manifiestan", reaccionó Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.En el entorno presidencial se reconoce que el vínculo entre el presidente y los franceses se ha roto. Macron dijo en su entrevista que su único error fue "no conseguir convencer" sobre la necesidad de tal reforma.Otras reformas vienen en caminoEs el segundo quinquenio de Emmanuel Macron y no se ha cumplido ni siquiera un año. Diversas reformas en materia laboral están por ser presentadas a la Asamblea Nacional; otra reforma importante, sobre el tema de la Migración, debía presentarse la próxima semana y ha sido pospuesta.El presidente debe ahora esperar a que el Consejo Constitucional valide o rechace las demandas presentadas por la oposición sobre la abrogación de la reforma de las jubilaciones. Macron busca que el tiempo juegue a su favor, es decir que las manifestaciones y jornadas de huelga se hagan cada vez más esporádicas, y que el temor a la violencia haga que muchos de los manifestantes opten por quedarse en casa.El mandatario tiene presente lo que le informaron los servicios de seguridad interna este martes: que las manifestaciones del descontento social están llegando al mismo nivel de noviembre de 2018, poco antes del estallido de las protestas de los chalecos amarillos.