Unos 128,5 millones de paquistaníes están llamados a las urnas el jueves 8 de febrero para elegir a sus representantes en las asambleas provinciales y nacional. Varias cuestiones están en el centro de estas elecciones legislativas. Entre ellos, la grave crisis política y económica que atraviesa el país, en particular en los dos últimos años.

Por Sonia Ghezali, corresponsal de RFI en Islamabad

57 millones de jóvenes pakistaníes están llamados a votar, lo que representa el 44% del electorado. Este es uno de los grandes temas en juego en las elecciones. ¿Qué sabemos del estado de ánimo de este electorado decisivo?

Por empezar, que están especialmente decepcionados. Más del 30% de los jóvenes licenciados están desempleados. En los campus universitarios no se hacen ilusiones, como nos decía una estudiante de comunicación de la Universidad Punjab de Lahore: "Ahora mismo no se me ocurre nadie que merezca mi voto. Todos los políticos han sido decepcionantes. Así que no merecen otra oportunidad".

Se puede oír la desilusión y el hastío en esta joven. Se puede oír en todas las bocas de los jóvenes pakistaníes. De hecho, muy pocos de ellos acudieron a votar en las anteriores elecciones de 2018. Solo un tercio de los votantes jóvenes sufragó. Este hastío, la falta de perspectiva entre los jóvenes, lleva a miles de jóvenes pakistaníes a huir de su país cada año. Algunos de forma ilegal. Según un informe del think tank Gallup, al 40% de la población nada le gustaría más que exiliarse.

Una brecha entre la población y la clase política

Los partidos políticos que han gobernado Pakistán durante décadas son históricos, tradicionales y dinásticos. Son grandes familias de políticos que se pasan la antorcha de generación en generación. La política en Pakistán es una gran saga interminable, con las mismas personas todo el tiempo. No hay renovación de la clase política, de ahí la sensación de que siempre son los mismos que se reparten el poder y los privilegios que conlleva, en un país donde la corrupción y el nepotismo son endémicos. Por eso existe una verdadera desconfianza hacia los políticos y la clase dirigente, es decir, el ejército, que controla la política y tiene el poder real de hacer o deshacer a los dirigentes del país.

La participación de la juventud en la votación

Hay preocupación al respecto, sobre todo porque muchas personas expresan el temor de que el escrutinio haya sido amañado. También se ha hablado durante semanas de que las elecciones estaban cantadas y que ganaría el partido de Nawaz Sharif. De 74 años, Sharif, que regresó a su país en octubre tras cuatro años en el exilio, pasaría a ocupar el cargo de primer ministro por cuarta vez, al frente de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N).

Varias celebridades han acudido a las redes sociales para instar a los votantes a ir a votar el jueves

Es el caso de un cómico, Tabish Hashemi, que ha abordado con humor el tema de la participación electoral y el riesgo de manipulación de los resultados. "Si no votan, el trabajo de la gente que quiere manipular las elecciones será muy fácil, se aburrirán y sólo tendrán que pasar el tiempo fumando cigarrillos. Háganles trabajar, háganles la vida imposible, ¡voten! Necesitamos que vote más gente, así que tendrán que trabajar como locos para manipular las elecciones", afirma en uno de sus últimos videos publicados en las redes sociales.

Será un reto movilizar a la gente, pero podemos ver a nuestro alrededor que aún hay ganas de votar, incluso entre los más decepcionados. Jornaleros, entre los más pobres, que nos dijeron que viajarían ocho horas el día D para ir a su pueblo, donde están empadronados, a depositar su papeleta en la urna.