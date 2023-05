Elecciones en Turquía: expectativas para la segunda vuelta

Turquía votó el domingo 14 de mayo en unas elecciones dobles, presidenciales y legislativas. Estas últimas, las legislativas, se han saldado con mayoría absoluta a favor de la alianza del presidente en ejercicio, Recep Tayip Erdogan. En las presidenciales, Erdogan va en cabeza con el 49,4% de los votos, frente al 45% de su principal adversario, Kemal Kiliçdaroglu. A falta de mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta el 28 de mayo. Con nuestra corresponsal en Estambul, Anne AndlauerEs probable que las dos próximas semanas se parezcan a las dos últimas. Es decir, Recep Tayip Erdogan continuará probablemente la estrategia ganadora que aplicó en la primera vuelta: presentar a sus adversarios como aliados de los terroristas, y a Kemal Kiliçdaroglu como el candidato de los separatistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK.En este sentido, quiere recuperar los votos del tercer hombre de esta elección, el ultranacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el nada despreciable 5,2% de los sufragios.Con un 49,4% en la primera vuelta, Erdogan no necesita mucho para ganar el 28 de mayo, sobre todo porque también debería jugar, en esta recta final, el vínculo emocional que le une a sus votantes presentando este futuro mandato como el último.Además de estar por detrás, con un 45%, la oposición parte con otro hándicap: no ha conseguido la mayoría absoluta en el Parlamento. Por tanto, Kemal Kiliçdaroglu tendrá que convencer a los electores de que su victoria -que significaría la cohabitación- no sumiría a Turquía en un periodo de crisis e inestabilidad política. La campaña entre las dos vueltas de las elecciones promete ser intensa y especialmente tensa.Los jóvenes opositores, entre resaca electoral y esperanzas de cambio a pesar de todoTras las elecciones presidenciales y legislativas, los partidarios de la oposición se resienten. Su candidato, que quedó segundo el domingo, se encuentra en una mala posición antes de la segunda vuelta. “Pero siguen aferrándose a las esperanzas que les quedan”, cuenta nuestro corresponsal especial en Estambul, Guilhem Delteil.En la terraza de un pequeño café de Beyoglu, cuatro amigos debaten sobre los resultados electorales. En este barrio, favorable a la oposición a Recep Tayyip Erdogan, estos jóvenes tenían esperanzas de cambio, pero también lucidez."Tenía esperanza, pero sé que no es fácil cambiar las cosas. Porque el candidato de la oposición no tenía mucho carisma. Y a los turcos les gusta la gente fuerte", dice Doga, que sin embargo parece afectado. Frente al ardor verbal de sus amigos, habla con voz apagada. Pero a pesar de todo quiere seguir confiando. “Creo en ello. No mucho, pero creo. Porque ya lo hemos visto con las elecciones municipales. Nadie tenía esperanzas, el partido de Erdogan hizo las mismas manipulaciones. Pero finalmente, por primera vez en 20 años, ganamos las municipales de Estambul y Ankara en 2019", explica Doga.Ocupado en su tienda de gafas, Erdal también quiere mantener la esperanza. Podría haber una inesperada reserva de votos para la oposición en el tercer hombre de estas elecciones, Sinan Ogan."Es una personalidad totalmente diferente. Quiere el bien del país. Los que le han votado no pueden votar a Erdogan. Por ejemplo, yo voté por él. Ahora votaré a Kiliçdaroglu", explica. Pero Sinan Ogan es un nacionalista, un representante de la extrema derecha. El hombre está más cerca del partido en el poder que de la oposición.