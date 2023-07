Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/07/2023 · 09:28 AM

La atleta sudafricana Caster Semenya, a la que se ha impedido participar en ciertas carreras por negarse a seguir un tratamiento para reducir sus niveles de testosterona, ganó este 11 de julio una batalla legal contra Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera a la deportista de 32 años víctima de discriminación.

En 2020, la justicia suiza avaló una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, con sede en Suiza) que confirmaba un reglamento de la Federación Internacional de Atletismo, obligando a Caster Semenya, una atleta hiperandrogénica (es decir, una atleta con un exceso natural de hormonas sexuales masculinas) dos veces campeona olímpica en los 800 metros, a seguir un tratamiento hormonal para bajar sus niveles de testosterona si quería competir en su distancia favorita.

Este 11 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló a favor de la atleta, considerando que fue discriminada. Sin embargo, esta sentencia del TEDH no invalida las normas de la Federación Internacional de Atletismo y no allana directamente el camino para que Caster Semenya participe en los 800 metros sin tratamiento.

"Suiza sobrepasó el limitado margen de apreciación de que gozaba en el caso en cuestión, que se refería a una discriminación basada en el sexo y las características sexuales, que sólo puede justificarse por consideraciones muy poderosas", declaró el tribunal con sede en Estrasburgo. "Lo mucho que estaba en juego para la demandante y el reducido margen de apreciación del Estado demandado deberían haber dado lugar a una revisión institucional y procesal exhaustiva, de la que la demandante no disfrutó en este caso", prosiguió.

Discriminación y violación del derecho a la intimidad

En una decisión dictada por una estrecha mayoría de cuatro jueces contra tres, el TEDH consideró que Suiza había violado el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, relativo a la prohibición de la discriminación, combinado con el artículo 8, que protege el derecho al respeto de la vida privada. También fue violado el artículo 13 del Convenio, relativo al derecho a un recurso efectivo.

"Dado que la demandante no había reclamado suma alguna en concepto de daños materiales o inmateriales, el Tribunal no concedió suma alguna a este respecto. No obstante, el Tribunal declara que Suiza debe pagar a la demandante 60.000 euros en concepto de costas y gastos", concluye el TEDH.

La deportista tiene un exceso natural de hormonas sexuales masculinas. Durante más de 10 años, ha estado luchando contra la Federación Internacional de Atletismo. En abril de 2018, la Federación definió un umbral máximo de testosterona (cinco nanomoles por litro de sangre) para competir con mujeres en distancias que van de los 400 metros a la milla (1.609 metros), incluidos los 800 metros en los que destaca la sudafricana.