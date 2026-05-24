Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca cuando el sospechoso disparó contra un puesto de seguridad fuera de la residencia presidencial este sábado alrededor de las 18h local.

Podría tratarse de un cuarto presunto intento de asesinato del presidente estadounidense, quien había cancelado sus desplazamientos del fin de semana debido a la crisis con Irán. Trump agradeció a los agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden a través de su red social Truth Social.

"Sacó un arma de su bolso y abrió fuego", explicó Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, el cuerpo policial encargado de la protección del jefe de Estado, cuyos agentes no resultaron heridos por el agresor.

"La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento", dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud.

Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. examinan y fotografían las pruebas y los cristales rotos, que se ven a la derecha, en la escena del crimen cerca de la Casa Blanca, el sábado 23 de mayo de 2026, en Washington. El Servicio Secreto de EE. UU. disparó a una persona cerca de la Casa Blanca el sábado, y un transeúnte también resultó herido de bala, según informó un agente de las fuerzas del orden.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte en ese momento informaron en la red social X que se les había ordenado correr a refugiarse en la sala de prensa de la Casa Blanca. "Oímos entre 20 y 25 detonaciones que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos y todo el mundo echó a correr", contó a la AFP un turista canadiense que se encontraba en el barrio.

Varios medios de comunicación estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según ellos, este hombre, originario del estado de Maryland, cerca de Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado por la Casa Blanca en varias ocasiones.

Leer tambiénEl autor de los disparos en la gala de la Casa Blanca, acusado de “intento de asesinato” contra Trump

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más