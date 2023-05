El PSG sanciona duramente a Messi por su viaje a Arabia Saudita

PSG, de propiedad qatarí, no ha tenido piedad de su estrella presentado como imagen de Arabia Saudita, la otra gran potencia del golfo árabe y donde se rumorea que podría acabar el astro argentino. El argentino se perderá así dos partidos, no se entrenará con sus compañeros y no recibirá su sueldo durante esas dos semanas. El contrato de Leo vence el 30 de junio y han trascendido muchas versiones sobre su futuro Messi ha generado una tormenta en el PSG. El club parisino tiene un enfado tremendo con el argentino y ha decidido sancionar durante dos semanas a Messi por haber viajado un día después de la derrota liguera del domingo ante el Lorient (1-3) alegando un compromiso publicitario con Arabia Saudita, según informa RMC Sports. Según este medio, el club habría considerado "un grave error" que Messi viajara a Arabia Sauditaen mitad de la temporada. Según L’Équipe, Messi viajó a Arabia Saudí sin la autorización de Luis Campos ni de su entrenador, Christophe Galtier.Tras el viaje del jugador argentino, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha decidido tomar cartas en el asunto ante un viaje de Messi que al jeque catarí no le ha gustado nada. El argentino se perderá así dos partidos, no se entrenará con sus compañeros y no recibirá su sueldo durante esas dos semanas. Una sanción que podría romper definitivamente la relaciónentre ambas partes y, por supuesto, su posible renovación.PSG, de propiedad qatarí, no ha tenido piedad de su estrella presentado como imagen de Arabia ,la otra gran potencia del golfo árabe y donde se rumorea que podría acabar el astro argentino. Según RMC, el club francés habría activado el protocolo interno ante un viaje que no sentó "nada bien"Contexto complicado del PSGEl club parisinoestá cuajando un final de temporada discreto. Fuera de Championsy eliminado de la Copa francesa, el conjunto de Galtier, además, va a tener que pelear hasta el final por el título liguero, donde siguen líderes, pero ya tienen al Olympique de Marsella a cinco puntos.A las dudas deportivas que arrastra el club se le ha sumado ahora los problemas extradeportivos con Lionel Messi. Según señala el periódico L'Equipe, tras la última derrota del equipo parisino en la Ligue1 desde el club mostraron un gran descontentopor la ausencia del mejor del mundo en las prácticas de los últimos días. La visita de Messi a Riad se llevó a cabo “en un contexto inapropiado, tras la caída del PSG frente al Lorient en el Parque de los Príncipes”.El contrato de Leo vence el 30 de junioy han trascendido muchas versiones sobre el futuro de Messi: desde una posible vuelta al Barcelona, hasta la llegada al Inter de Miami, comandado por David Beckham. Habrá que ver qué impacto tiene el enfado y la posterior sanción en la relación entre las partes y si esto supone una ruptura total. Con AFP, RMC Sports y L´ Equipe